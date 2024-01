Gangwon 2024: Weissensteiner, il figlio d’arte. In Corea del Sud l’oro nel segno di mamma Gerda

Come si dice in questi casi, buon sangue non mente. Le Olimpiadi Giovanili Invernali 2024 di Gangwon (Corea del Sud) si sono aperte in modo molto positivo per l’Italia. Gli azzurrini infatti nella giornata inaugurale hanno conquistato una splendida medaglia d’oro nello slittino, nello specifico nella specialità doppio maschile, con Philipp Brunner e Manuel Weissensteiner.

Una prova molto compatta quella dei due atleti, abili a fermare il cronometro a 1:34.283 rendendosi artefici di una prima manche spaziale che ha permesso loro di gestire al meglio la gara. Un risultato incredibile, arrivato grazie anche al contributo di Manuel, cresciuto a pane e Olimpiadi nonché figlio di un’icona della disciplina: Gerda Weissensteiner. L’ex slittinista è entrata nella storia nel 1994, quando vinse i Giochi di Lillehammer precedendo la tedesca Susi Erdmann e l’austriaca Andrea Tagwelker.

Oltre all’oro olimpico l’ex atleta ha ottenuto sette medaglie continentali nonché undici iridate, tra cui due del metallo più pregiato (Winterberg 1989, Valgary 1993). Adesso, con Manuel, la storia continua.

Foto: LaPresse