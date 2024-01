Gangwon 2024, non arrivano medaglie per l’Italia nelle gare con partenze ad intervalli dello sci di fondo

Non arrivano medaglie per l’Italia nelle 7.5 km in tecnica classica con partenze ad intervalli dello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Gangwon 2024: in Corea del Sud gli ori vanno alla finlandese Nelli-Lotta Karppelin ed al tedesco Jakob Elias Moch. In casa Italia tra le donne è settima Marie Schwitzer, mentre tra gli uomini è nono Marco Pinzani.

Nella gara femminile si impone la finlandese Nelli-Lotta Karppelin in 22:19.6, che mette in riga due transalpine, ovvero Agathe Margreither, seconda in 22:30.1, a 10.5, ed Annette Coupat, terza in 22:32.3, a 12.7. La migliore delle tre azzurrine in gara è Marie Schwitzer, settima in 22:45.3, a 25.7, mentre sono più attardate Vanessa Cagnati, 18ma in 23:26.5, a 1:06.9, e Stella Giacomelli, 31ma in 24:41.1, a 2:21.5.

Nella gara maschile si registra la doppietta della Germania con Jakob Elias Moch primo in 19:47.2 e Jonas Mueller secondo in 19:52.6, a 5.4, mentre completa il podio il transalpino Quentin Lespine, terzo in 19:54.1, a 6.9. Tra gli azzurrini in gara arriva il nono posto di Marco Pinzani in 20:22.4, a 35.2, proprio davanti a Federico Pozzi, decimo in 20:23.0, a 35.8, mentre Niccolò Giovanni Bianchi è 19° in 20:48.9, a 1:01.7.

ORDINE D’ARRIVO 7.5 KM TC FEMMINILE

1 FIN KARPPELIN Nelli-Lotta 22:19.6

2 FRA MARGREITHER Agathe 22:30.1 +10.5

3 FRA COUPAT Annette 22:32.3 +12.7

7 ITA SCHWITZER Marie 22:45.3 +25.7

18 ITA CAGNATI Vanessa 23:26.5 +1:06.9

31 ITA GIACOMELLI Stella 24:41.1 +2:21.5

ORDINE D’ARRIVO 7.5 KM TC MASCHILE

1 GER MOCH Jakob Elias 19:47.2

2 GER MUELLER Jonas 19:52.6 +5.4

3 FRA LESPINE Quentin 19:54.1 +6.9

9 ITA PINZANI Marco 20:22.4 +35.2

10 ITA POZZI Federico 20:23.0 +35.8

19 ITA BIANCHI Niccolò Giovanni 20:48.9 +1:01.7

