Gangwon 2024, Noemi Libralesso e Lorenzo Minari nella top-10 dei 1500 metri dello speed skating

Andate in archivio le finali dei 1500 metri uomini e donne del programma dello speed skating di questa edizione delle Olimpiadi Invernali Giovanili a Gangwon, in Corea del Sud. Sull’anello di ghiaccio del Gangneung Oval, sono stati assegnati i titoli a Cinque Cerchi e gli azzurri non sono rientrati nel novero delle posizioni di vertice.

Nella prova femminile Noemi Libralesso ha centrato, comunque, la top-10 e ottenuto il decimo posto con il crono di 2:08.51, mentre 18ma Giorgia Franceschini in 2:13.86. Come era già accaduto nei 500 metri, l’olandese Angel Daleman ha fatto la voce grossa e si è rivelata la migliore in 2:02.90, unica ad abbattere il muro del 2:03. Argento e bronzo sono andati alla cinese Liu Yunqi (2:03.29) e alla polacca Hanna Mazur (2:05.13).

Tra gli uomini Lorenzo Minari è rientrato anch’egli nel gruppo dei migliori dieci atleti, visto il nono posto finale in 1:55.75. John Bernardi, invece, si è classificato 15° (1:58.06). Come detto nel caso della neerlandese Daleman, lo stesso discorso vale per il tedesco Finn Sonnekalb. Ieri il teutonico si era messo al collo l’oro dei 500 metri e oggi ha concesso il bis nei 1500 in 1:50.53, sbaragliando la concorrenza. A completare la top-3 sono stati il cinese Pan Baoshuo (1:52.84) e il giapponese Kubo Sota (1:53.16).

