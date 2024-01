Gangwon 2024, Giorgia Collomb vince l’argento in combinata. Seconda medaglia dallo sci alpino

Seconda medaglia per l’Italia nello sci alpino alle Olimpiadi Invernali Giovanili in corso di svolgimento a Gangwon in Corea del Sud. Dopo il fantastico oro di Camilla Vanni in superG, è ancora la squadra femminile a portare il Tricolore sul podio, grazie al secondo posto di Giorgia Collomb in combinata.

Una rimonta fenomenale quella della diciassettenne azzurra nella manche di slalom. Collomb ha infatti recuperato ben undici posizioni, concludendo a 40 centesimi dalla dall’austriaca Maja Waroschitz, che aveva concluso al terzo posto il superG. Medaglia di bronzo per la tedesca Romy Ertl (+0.86), che era stata ottava dopo la manche di velocità.

Quarta la svedese Astrid Hedin (+1.15), a cui non è bastata una rimonta di dieci posizioni. A vincere la manche di superG era stata la svizzera Fabienne Wenger (+1.73), che poi ha perso tutto tra i rapid gates. Dietro di lei la connazionale Shaienne Zehnder (+1.97) e la tedesca Antonia Reischl (+2.01). Ottavo posto per l’altra azzurra in gara, Camilla Vanni (+2.11), che era quinta dopo il superG.

Nella gara maschile vanno in scena alcune clamorose rimonte in slalom, che ribaltano completamente la classifica. A vincere la medaglia d’oro è il britannico Zak Carrick-Smith, che recupera ben ventisei posizioni tra i rapid gates e riesce a conquistare il titolo olimpico giovanile. Splendida anche la rimonta dello svedese Alexander An Swartz, che risale ventiquattro posti e alla fine chiude a 13 centesimi dal vincitore.

Bronzo per un altro svedese Liam Liljenborg (+0.84), che ha preceduto lo sloveno Miha Oserban (+0.90) e lo slovacco Andrej Barnas (+0.94). A vincere la prova di superG era stato sempre uno svedese, Elliot Westlund (+0.97), ma ha poi perso cinque posizioni in slalom.

Giornata no per gli azzurri. Il migliore è stato Edoardo Simonelli (+2.65) al diciassettesimo posto. Sono usciti in slalom Jonas Feichter e Pietro Scesa.

