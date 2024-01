Dove vedere Sinner-Medvedev in tv: tutte le opzioni per la finale, c’è anche DAZN!

Jannik Sinner e Daniil Medvedev si affronteranno nella finale degli Australian Open 2024. L’appuntamento è per domenica 28 gennaio (a partire dalle ore 09.30 italiane) sul cemento di Melbourne, dove il tennista italiano incrocerà il formidabile russo nell’atto conclusivo del primo Slam della stagione. L’altoatesino giocherà una partita di questa caratura per la prima volta in carriera, mentre il suo avversario sarà alla sesta (ha vinto gli US Open nel 2021).

Si preannuncia un confronto particolarmente equilibrato, avvincente e intenso tra il numero 4 del ranking ATP e il numero 3 del mondo. Jannik Sinner si presenta all’appuntamento dopo aver eliminato Novak Djokovic in semifinale. Daniil Medvedev ha invece giocato due maratone decise al quinto set contro Hubert Hurkacz e Alexander Zverev tra quarti di finale e semifinale. La partita metterà in palio anche 700 punti per la classifica internazionale (Sinner resterà numero quarto, Medvedev potrebbe diventare numero 2).

Sinner-Medvedev sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, per gli abbonati. Non è prevista la diretta tv, gratis e in chiaro, per la finale degli Australian Open 2024 con un italiano in campo per la prima volta nella storia. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN. Gli appassionati potranno seguire l’incontro anche in diretta live testuale su OA Sport.

