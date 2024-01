Dove seguire in diretta gli Australian Open?

Il Major oceanico è il primo Slam dell’anno e si concluderà il prossimo 28 gennaio: ecco come seguire le partite in diretta

Gli amanti del tennis sanno di certo che sono già cominciati gli Australian Open 2024, il primo Slam dell’anno, che si disputa stavolta tra il 14 e il 28 gennaio. Il cemento indoor del Melbourne Park ospiterà ancora una volta quella che è la 112esima edizione del Major Oceanico. Il campione in carica è il solito Novak Djokovic, che con 10 trionfi è anche il tennista più vittorioso nello slam australiano. Il campione serbo è anche il favorito per questa edizione, con Carlos Alcaraz e Jannik Sinner che sono i primi outsider (l’altoatesino cerca il primo trionfo in un torneo del Grande Slam). Occhio anche al russo Daniil Medvedev. Al vincitore andranno quasi due milioni di euro, oltre che 2000 punti Atp.

Siamo già entrati nel vivo della competizione e le analisi di tutti i match sono presenti su Sportytrader, dove è possibile anche vedere i risultati delle prossime partite di tennis in tempo reale e non perdersi nulla sul torneo. Di ogni match sarà possibile conoscere il punteggio di ogni set, ma anche l’andamento del game in simultanea. Per chi volesse invece seguire direttamente in tv gli Australian Open, ci sono diverse possibilità. I match saranno visibili sui canali Eurosport 1 e Eurosport 2, che sono rispettivamente i canali 210 e 211 sul decoder Sky, ma sono visibili anche sulla piattaforma DAZN. Sarà poi possibile seguire lo Slam anche in streaming su Eurosport Player (il canale di Eurosport). Non è finita qui perché altre piattaforme che trasmettono gli Australian Open sono TIM Vision, Sky Go, NOW e Discovery +.

Ricordiamo che gli italiani ancora in gara sono sei per il maschile e quattro per il femminile. Tra gli uomini ha dato forfait Matteo Berrettini, ancora per problemi fisici, mentre è avanzato già al secondo turno Jannik Sinner, sul quale i tifosi italiani nutrono davvero grandi speranze dopo gli ottimi risultati dello scorso anno. L’altoatesino, numero 4 del ranking Atp, spera di vivere la stagione della svolta dopo aver condotto l’Italia alla vittoria della Coppa Davis qualche mese fa. Il ventiduenne, tra l’altro, si trova dall’altra parte del tabellone rispetto a Djokovic e quindi, se le cose dovessero andare bene, affronterebbe Nole solo in finale. Sono andati avanti anche Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti e soprattutto Flavio Cobolli, che in pochi immaginavo poter arrivare fin qui. Stanotte debutteranno invece Giulio Zeppieri e Lorenzo Sonego.

Per quanto riguarda invece le donne, sono uscite di scena all’esordio l’esperta Sara Errani e Lucia Bronzetti. Non ha avuto problemi all’esordio invece la toscana Jasmine Paolini, che ora è attesa dal confronto con la tedesca Tatjana Maria. Atteso tra qualche ora il debutto di Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan e Camila Giorgi. Nel torneo femminile la grande favorita è la polacca Iga Swiatek, mentre la detentrice del titolo è la bielorussa Aryna Sabalenka.

Foto: Lapresse

