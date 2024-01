Dominik Paris sul podio a Kitzbuehel: “Ho scherzato con Sarrazin: un po’ pesante se è sempre così veloce”

Dominik Paris ha conquistato un pregevole terzo posto nella discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’altoatesino, sceso con il pettorale numero 11 sulla pista Streif dove aveva già vinto in passato, ha commesso un errore sul tracciato in terra austriaca e ha chiuso la prova con un distacco di 1.44 dal formidabile francese Cyprien Sarrazin, che si è imposto con addirittura 91 centesimi di vantaggio nei confronti dello svizzero Marco Odermatt. Il ritardo dal primo in classifica è particolarmente ampio, ma l’azzurro è riuscito nuovamente a salire sul podio dopo la vittoria in Val Gardena e la terza piazza a Wengen.

Dominik Paris ha spiegato ai microfoni della Rai cosa ha detto a Sarrazin quando è andato ad abbracciarlo, congratulandosi per il dominio inscenato nella grande Classica del Circo Bianco: “Diventa un po’ pesante che sei sempre così veloce, non ti stiamo dietro. Abbiamo scherzato un po’, gli abbiamo fatto i complimenti“. L’azzurro si è soffermato anche sullo stato d’animo di Marco Odermatt, leader della generale e di specialità che ha però pagato dazio contro il transalpino: “Non è contentissimo, vuole vincere come me: si deve un po’ capire“.

Dominik Paris ha poi proseguito nell’analisi della propria prova e si è soffermato sui punti di forza di Sarrazin: “Io ho fatto un grosso errore. Sarrazin è uno che si gasa, che fa linee strette ed è sempre pulito, ha una buona tecnica e ha grande coraggio. L’anno scorso è caduto in quasi tutte le discese, ora arriva in fondo con più velocità“. Il weekend di Kitzbuehel si concluderà domani con uno slalom, Dominik Paris tornerà in gara il prossimo fine settimana (27-28 gennaio) a Garmisch (Germania), dove si disputeranno due superG.

Foto: FISI/Pentaphoto