Curling, decise le semifinali di doppio misto a Gangwon 2024

Le Olimpiadi Invernali Giovanili stanno giungendo al termine. La competizione multisportiva a cinque cerchi riservata alle giovani promesse che animeranno il futuro del panorama internazionale sta per assegnare le ultime medaglie a Gangwon (Corea del Sud) e il torneo di curling doppio misto è entrato nel vivo.

Alla conclusione dei round robin si sono disputati i quarti di finale. La Svezia ha battuto la Cina per 9-6, la Gran Bretagna ha regolato la Germania per 7-5, gli USA hanno avuto la meglio sulla Repubblica Ceca per 8-7, la Danimarca ha sconfitto il Giappone per 9-7. Le semifinali saranno Gran Bretagna-Svezia e USA-Danimarca.

Foto: Lapresse