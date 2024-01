Ciclismo su pista, Europei 2024: Federica Venturelli in finale per il bronzo nell’inseguimento. Avanza Stefano Moro nel keirin

Ultima giornata per gli Europei di ciclismo su pista in quel di Apeldoorn: mattinata abbastanza tranquilla che ha visto svolgersi le qualifiche per quanto riguarda il keirin e l’inseguimento individuale femminile.

Molto bene la giovanissima Federica Venturelli che già si fa vedere ad alti livelli: l’azzurra è quarta (precedendo la connazionale Martina Alzini) e agguanta la finalina per il bronzo nell’inseguimento dove sfiderà la britannica Anna Morris. A sfidarsi per il titolo saranno la teutonica Franziska Brausse e l’altra britannica Josie Knight.

Stefano Moro riesce a ben disimpegnarsi nel keirin e, grazie ai ripescaggi, vola al secondo round che si svolgerà nel pomeriggio; eliminato Mattia Predomo.

Al femminile invece niente da fare per Miriam Vece che sfiora per due volte il passaggio del turno ma resta fuori.

Foto: DAVID PINTENS/Belga / IPA

