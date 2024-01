Ciclismo: gli Europei 2029 di ciclismo saranno in Italia in Abruzzo

Torneranno in Italia, ad otto anni dall’edizione di Trento, che ha visto trionfare Sonny Colbrelli, gli Europei di ciclismo su strada nel 2029: ufficializzata infatti l’assegnazione all’Abruzzo per la manifestazione che si svolgerà dall’11 al 16 settembre con protagonista la provincia de L’Aquila, che organizzerà la manifestazione a vent’anni dal tragico terremoto che ha sconvolto gli abitanti nel 2009.

Le parole del presidente della FCI Cordiano Dagnoni: “Sono particolarmente soddisfatto di questa nomina, perché dimostra che il sistema nazionale funziona. Quando quest’estate sono stato invitato a pedalare con il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e con l’assessore al Bilancio e allo Sport, Mario Quaglieri, per lanciare una candidatura per i Mondiali, ho potuto apprezzare il forte legame tra società civile e istituzioni regionali, unite dallo stesso obiettivo: promuovere questa magnifica Regione attraverso il ciclismo. L’Europeo 2029 sarà un successo, così come lo fu il prologo del Giro d’Italia 2023 sul colle dei Trabocchi e l’arrivo, negli anni precedenti, a Campo Felice e al Fortino”.

Il commento del presidente della Federazione Europea Enrico Della Casa: “I Campionati Europei su strada 2029 saranno un’occasione non solo per celebrare l’unità attraverso lo sport, ma anche per ricordare e onorare coloro che hanno vissuto e continuano a vivere le conseguenze del tragico evento del 2009. Lo sport è un linguaggio universale che parla di forza e solidarietà. In questa occasione, più che mai, vogliamo utilizzare questo straordinario strumento per lanciare un messaggio di unione al territorio, dimostrando che la passione sportiva può essere un potente vettore di speranza e di rinascita, e lo faremo con un evento che avrà a beneficio un’ampia copertura televisiva e mediatica”.

Parla anche il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio: “Siamo lieti e orgogliosi di poter ospitare in Abruzzo i Campionati Europei di ciclismo 2029, e che questo prestigioso evento sportivo si svolga all’Aquila nel ventennale del sisma. In questi lunghi anni il capoluogo della nostra Regione ha compiuto uno straordinario percorso di ricostruzione e rinascita, dimostrando la propria capacità di risollevarsi e di competere ancora una volta ai massimi livelli. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile il raggiungimento di questo ambizioso obiettivo, sapendo che ci apprestiamo a vivere cinque giorni di sport intenso e di grande qualità”.

Foto: Lapresse