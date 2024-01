Ciclismo: Davide Martinelli diventa direttore sportivo come papà Beppe

Torna alle origini Davide Martinelli. Ritiratosi dal ciclismo professionistico l’anno scorso, l’ex campione italiano under 23 ha deciso di seguire il mestiere del padre, Giuseppe Martinelli, diventando direttore sportivo.

E lo farà nella squadra che l’ha lanciato verso il World Tour: la MBH Bank Colpack Ballan CSB. Il classe 1993 ha ottenuto la qualifica di DS di 3° livello durante il periodo del lockdown.

Le sue parole: “Per me è come tornare a casa e sarà un anno di apprendimento. Lo dico apertamente, sono qui per imparare con umiltà. Mi sento decisamente motivato per questo ritorno in un ambiente che conosco e apprezzo. Ricordo ancora quanto ci era vicina Rossella, colonna portante e anima del team. Una persona a cui sarò sempre grato”.

E ancora: “Porto sicuramente freschezza e voglia di fare. Credo di essere preparato per quanto riguarda gli aspetti tecnologici di un mondo che negli ultimi anni si è evoluto tantissimo. Mi piacerebbe stare vicino ai giovani e trasmettere la mia esperienza. Ribadisco però che starò a ruota dei tecnici più esperti”.

Foto: Valerio Origo