Chi è Teresa Runggaldier: la figlia d’arte mai così in alto in carriera a Cortina

Teresa Runggaldier ha conquistato un valido ventesimo posto nella discesa libera di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurra ha tagliato il traguardo sulla mitica pista Olympia delle Tofane con un ritardo di 1.70 dalla vincitrice, ovvero la norvegese Ragnhild Mowinckel. La nostra portacolori è scesa con il pettorale numero 42 e ha portato a casa 11 punti, ottenendo il miglior risultato della carriera nel massimo circuito internazionale itinerante. Prima di oggi, infatti, era entrata in zona punti soltanto un paio di volte: 24ma nel superG della Val d’Isere il 17 dicembre 2023 e 26ma nella discesa libera di Cortina d’Ampezzo disputata ieri.

Teresa Runggaldier ha 24 anni (è nata il 12 aprile 1999) ed è una figlia d’arte: suo papà Peter conquistò la medaglia d’argento in discesa libera ai Mondiali di Saalbach-Hinterglemm 1991 e vinse la Coppa del Mondo di superG nel 1995, salendo sul gradino più alto del podio in due occasioni (sempre in superG, a Whistler nel 1995 e ad Happo One nel 1996). Originaria di Selva Val Gardena e tesserata per le Fiamme Gialle, l’altoatesina vanta come miglior risultato il quarto posto nel superG di Zauchensee in Coppa Europa (il 12 gennaio 2023) e nel circuito minore ha chiuso per sei volte in top-10 (l’ultima il 20 dicembre 2023, decima nella discesa di Passo San Pellegrino).

Potrebbe essere un volto nuovo per il movimento italiano nelle discipline veloci. I margini di miglioramento sicuramente non mancano, ha esordito in Coppa del Mondo il 26 dicembre 2021 e ora si sta affacciando in maniera interessante e con una certa continuità in zona punti (ne ha raccolti 23 in tre apparizioni in top-30, tra i risultati di Val d’Isere e quelli di Cortina vanno annotate le tre gare di Altenmarket chiude al 37mo, 33mo, 32mo posto).

