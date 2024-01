Chi affronterà Jannik Sinner al prossimo turno degli Australian Open e scenari di tabellone

Jannik Sinner ha superato in tre set Botic Van de Zandschulp al debutto degli Australian Open 2024: una vittoria convincente per il giocatore altoatesino che ha saputo gestire i momenti più delicati del match, piegando a sé l’incontro e non sprecando neppure troppe energie in vista dei turni successivi.

Adesso Sinner affronterà al secondo turno uno tra l’olandese Jesper de Jong e l’argentino Pedro Cachin: in ogni caso si tratterebbe di un impegno decisamente alla portata del numero 4 del mondo. Si tratterebbe anche di due avversari che danno più ritmo rispetto a van de Zandschulp, che scambiano tanto e che potrebbero mettere ancora più in palla l’azzurro per il prosieguo del torneo.

Il numero 1 d’Italia potrebbe affrontare la prima testa di serie del suo torneo al terzo turno, quando sulla carta ci dovrebbe essere Sebastian Baez, ma in pratica potrebbero arrivarci Wolf, Kubler o Galan.

Le prime insidie maggiori arriverebbero agli ottavi, contro uno tra Frances Tiafoe e Karen Khachanov, mentre spingendosi ai quarti con ogni probabilità sarebbe impegnato contro Andrey Rublev o Alex de Minaur. Infine la semifinale dei sogni con Novak Djokovic: step by step, partita dopo partita, per costruire un torneo da sogno, questo è l’obiettivo di Jannik Sinner.

Foto: IPA Agency

