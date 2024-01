Brutta caduta per Kilde a Wengen: cosa è successo, si teme un infortunio

Aleksander Aamodt Kilde è incappato in una bruttissima caduta durante la discesa libera di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Il fuoriclasse norvegese, tra le grandi icone della velocità nel Circo Bianco, è finito violentemente nelle reti poco prima del traguardo.

Il 31enne scandinavo, Campione del Mondo in carica di discesa e superG, è arrivato visibilmente affaticato alla chicane conclusiva della mitica Lauberhorn, pista durissima di oltre quattro chilometri e che richiede due minuti e mezzo per essere coperta. Aleksander Aamodt Kilde si è un po’ seduto sulle gambe in quel tratto, ha perso la linea ed è volato nelle reti proprio nei pressi della linea d’arrivo.

L’atleta, capace di vincere per ben 21 volte in Coppa del Mondo (12 in discesa e 9 in superG), è rimasto a lungo a terra. C’era anche del sangue sul manto nevoso, segno che lo sciatore ha rimediato alcuni tagli in quel frangente. L’impatto è stato davvero molto violento e il discesista è rimasto a lungo a terra, soccorso dal personale di pista e dai medici.

Lo scandinavo è stato portato con la barella oltre la linea del traguardo ed è poi arrivato l’elicottero per portarlo in volo verso l’ospedale più vicino. Il Campione del Mondo si sottoporrà a tutti gli accertamenti del caso nelle prossime ore. Si teme un brutto infortunio, è molto concreto il rischio che la stagione del norvegese sia conclusa in anticipo. Annotiamo che all’ultimo rilevamento cronometrico Kilde si trovava a 1.67 di distacco dallo svizzero Marco Odermatt e verosimilmente non avrebbe lottato per un posto sul podio.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...