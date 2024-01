Australian Open, Simone Bolelli e Andrea Vavassori raggianti: “Ci godremo la Finale, speriamo che anche Sinner faccia lo stesso!”

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono imposti nella semifinale del doppio degli Australia Open 2024, opposti ai tedeschi Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer. Con il punteggio di 6-3 3-6 7-6 (5) gli azzurri l’hanno spuntata e ottenuto il pass per l’atto conclusivo. Una grande soddisfazione per un duo che si sta consolidando e vuol essere un’alternativa valida in ottica Coppa Davis e in vista anche delle Olimpiadi di Parigi 2024.

“E’ uno dei momenti più felici della mia vita, amo questo torneo, fantastico essere in finale. E’ uno dei tornei che ho sempre guardato e sognato quando ero bambino, sono qui con mio padre e il mio team ed è una gioia per tutti quelli che mi hanno seguito“, le parole a caldo di Vavassori. “E’ stata una partita molto dura, abbiamo iniziato bene nel primo set e poi loro hanno alzato il livello nel secondo. Abbiamo lottato su ogni palla fino alla fine, dopo quell’incredibile game sul 5-4 siamo rimasti concentrati. Per me è la seconda finale della carriera, la prima con Andrea (Vavassori, ndr). Lui ha 27 anni, io 38, è un gran ragazzo, ha iniziato a giocare molto bene l’anno scorso. In ogni partita abbiamo migliorato il nostro livello“, ha aggiunto Bolelli, in riferimento anche alla sua seconda volta, visto che la prima fu nel 2015 con la vittoria a Melbourne insieme a Fabio Fognini.

Un grande momento per l’Italia del tennis, citando il successo in Davis e la semifinale raggiunta in singolare da Jannik Sinner: “Abbiamo tutti una buona relazione tra di noi, questa vittoria è anche per loro. Cercheremo di giocare la nostra finale al meglio e speriamo che Jannik (Sinner, ndr) riesca a vincere la sua semifinale“, ha dichiarato Vavassori.

Sulla strada del duo nostrano ci sarà la coppia formata dall’indiano Bopanna e dall’australiano Ebden, n.2 del seeding e tra le migliori del circuito: “Sono fortissimi, l’anno scorso erano a Torino, Bopanna ha enorme esperienza. Cercheremo di giocare il nostro tennis e di godercela“, ha concluso Bolelli.

Foto: Angel Martinez/Getty Images for ITF