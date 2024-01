Australian Open, i complimenti di Carlos Alcaraz a Jannik Sinner

Forse è il complimento arrivato in maniera più veloce in assoluto: si parla di quello che Carlos Alcaraz ha rivolto a Jannik Sinner subito dopo la finale degli Australian Open vinta dall’azzurro sul russo Daniil Medvedev. Com’è noto, il murciano e il numero 4 del mondo, pur essendo rivali in campo, sono in ottimi rapporti fuori.

Senza dimenticare che, tra le altre cose, una delle qualità di Alcaraz è sempre stata quella di mostrarsi come una persona affabile, senza alcun complesso di sorta. Questo il suo tweet: “Sono felicissimo per te, Jannik! Lo meriti più di chiunque altro. Goditi il momento, amico!”

I am so happy for you Jannik! You deserve it more than anyone! Enjoy the moment my friend! @janniksin pic.twitter.com/IcWDQIdF9L — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) January 28, 2024

Fino a questo momento Sinner e Alcaraz si sono trovati di fronte sette volte sul circuito ATP (più un’altra a livelli inferiori). Il conto è, a seconda delle interpretazioni, di 4-3 per Jannik o di 4-4.

Già protagonisti in numerose partite di altissimo livello, i due hanno giocato l’uno contro l’altro per l’ultima volta all’ATP di Pechino, in semifinale. Vinse Sinner in due set. Ed è particolare il fatto che, nel momento in cui ha iniziato a calare il rendimento di Alcaraz (da dopo Wimbledon in poi), quello di Sinner è invece vertiginosamente andato verso l’alto.

Foto: LaPresse