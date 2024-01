Australian Open, definite le avversarie di Trevisan, Cocciaretto ed Errani in arrivo dalle qualificazioni

Sono state definite le avversarie delle tre italiane che il sorteggio aveva associato a giocatrici provenienti dalle qualificazioni. Si tratta di Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani, cioè metà del contingente azzurro femminile di scena a Melbourne.

Per quanto riguarda la toscana, il confronto è quello con la messicana Renata Zarazua. La ventiseienne di Città del Messico, già solo scendendo in campo, stabilirà una specie di record: erano infatti 24 anni che non c’era alcuna giocatrice del suo Paese nel tabellone principale. Allora, infatti, ci fu Angelica Gavaldon in main draw: superò anche un turno, prima di subire un 6-1 6-2 da Sandrine Testud, francese ex numero 9 del mondo che di fatto è diventata romana d’adozione. Uno solo il precedente, al WTA 125 di Bol nel 2021: il primo turno lo vinse Trevisan 6-2 6-0. Quelli attuali sono i giorni migliori di Zarazua, entrata da poco nelle prime 100 (numero 98 secondo l’ultimo ranking).

Quanto alla marchigiana, troverà la coetanea svizzera Lulu Sun (ci sono appena tre mesi tra le due: Cocciaretto è nata a gennaio 2001, l’elvetica ad aprile). Sun è nata a Te Anau, in Nuova Zelanda, ma la famiglia si è trasferita a Ginevra proprio in quei primi mesi della vita della figlia. Questo ha fatto sì che lei abbia sempre giocato per la Svizzera (tranne che nelle qualificazioni di Wimbledon 2018 per una storia di burocrazia: è stata l’unica volta con la bandiera neozelandese). Nello scorso agosto ha vinto un ITF da 80.000 dollari in quel di Brasilia.

Infine, vecchia conoscenza per la bolognese: si tratta di Storm Hunter, già nota in passato come Storm Sanders. Si tratta dell’attuale numero 1 al mondo in doppio (gioca in coppia con la belga Elise Mertens); in singolare, però, non ha mai ottenuto grandi risultati. L’unico precedente risale a un rocambolesco primo turno di qualificazione a Wimbledon, in cui l’australiana vinse per 3-6 7-6(2) 6-1. Sarà la dodicesima partecipazione di Errani allo Slam australiano: nel 2012 raggiunse i quarti in singolare, poi nel 2013 e 2014 le due soddisfazioni Slam con Roberta Vinci.

