Australian Open 2024: tutti i possibili avversari di Lorenzo Musetti in tabellone. Le insidie e i precedenti

Inizierà tra due giorni, ovvero domenica 14 gennaio, l’Australian Open 2024, primo Slam della stagione che si svolgerà sul cemento di Melbourne fino a domenica 28 gennaio. Al via ci saranno praticamente tutti i big (ad eccezione dello spagnolo Rafa Nadal) e anche diversi italiani, tra cui Lorenzo Musetti, che cercherà di arrivare il più lontano possibile.

Il 21enne italiano (testa di serie n.25) è stato inserito nella parte alta del tabellone e dovrà esordire contro il francese Benjamin Bonzi (n.110 del ranking). I due si sfideranno per la prima volta in carriera e a partire favorito sarà il nostro portacolori, che dovrà però subito mettere in campo impegno e determinazione per evitare spiacevoli sorprese.

In caso di vittoria al primo turno, al secondo potrebbe esserci un altro transalpino, ovvero Luca van Assche. Il classe 2004 debutterà contro il padrone di casa James Duckworth e dovrebbe riuscire a passare il turno. Se sarà dunque Musetti-Fils, anche in questo caso sarà il primo scontro diretto tra i due. In caso contrario invece, e sempre a patto che l’italiano superi il primo turno, il nostro portacolori avrebbe l’opportunità di prendersi la rivincita contro Duckworth, dopo che l’australiano ha sconfitto l’azzurro nell’unico precedente tra i due (sedicesimi del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2021 per 6-3 3-6 6-3).

Se arriverà il successo al secondo turno, ci sarà in seguito il sedicesimo di finale contro probabilmente Stefanos Tsitsipas (ricordiamo che il greco esordirà con Matteo Berrettini). Il tennista ellenico è una bestia nera per Musetti. Nei cinque precedenti tra i due tra il 2021 e 2023, l’italiano ha infatti sempre perso, nonostante in varie occasioni ci sia stata grande battaglia fino alla fine (da ricordare il 7-5 6-4 2-6 3-6 2-6 al primo turno del Roland Garros 2022 e il 4-6 7-5 3-6 nella semifinale dell’ATP 500 di Barcellona 2023). In caso di match contro Tsitsipas, a Musetti servirebbe dunque la partita perfetta per vincere il suo primo scontro diretto contro il greco e passare agli ottavi.

Se l’italiano conquisterà un clamoroso successo, ad aspettarlo poi ci sarà probabilmente uno tra lo statunitense Taylor Fritz (2-0 per l’americano nei precedenti), l’argentino Francisco Cerundolo (1-0 per l’azzurro) e il croato Marin Cilic (1-1), mentre un successivo eventuale approdo ai quarti significherebbe affrontare quasi sicuramente il serbo Novak Djokovic (3-1 per il numero 1 al mondo nei precedenti). Pensare oltre ai quarti pare, ad oggi, insensato, ma per i sognatori è giusto sottolineare che c’è la possibilità, seppur molto remota, di assistere a un derby italiano Musetti-Sinner in semifinale. Adesso però torniamo all’esordio contro Bonzi: il percorso di Lorenzo inizierà da lì e sarà subito necessaria una prestazione solida per non uscire subito dal torneo.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...