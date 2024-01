Australian Open 2024: tutti i possibili avversari di Jannik Sinner in tabellone. Le insidie e i precedenti

Nella giornata di ieri si è tenuto il sorteggio del tabellone principale degli Australian Open 2024. Definito il percorso dei tennisti già nel main draw, in attesa della conclusione delle qualificazioni. Jannik Sinner, testa di serie n.4, inizierà la propria avventura contro l’olandese Botic van de Zandschulp.

Una sfida non semplice per l’altoatesino che non avrà neanche un riferimento nello storico. I due non si sono mai incontrati, ma di sicuro Sinner è consapevole delle qualità dell’avversario. Un giocatore che basa tanto del suo gioco sul servizio e quindi avere continuità alla battuta e la giusta concentrazione in risposta saranno requisiti fondamentali.

Il discorso non cambia se nel secondo turno Jannik dovesse incrociare l’argentino Pedro Cachin. Il sudamericano, mai incontrato, è il classico giocatore che sa esprimere il miglior tennis sulla terra rossa e può essere insidioso per il suo gioco difensivo. Il 22enne nostrano dovrà avere pazienza, facendo valere la sua maggior velocità di palla. Nel terzo turno i nomi sono quelli di Sebastian Baez, J.J. Wolf, Jason Kubler e Daniel Galan. Con l’argentino c’è stato l’incrocio recente nel Masters1000 di Shanghai, vinto in rimonta 3-6 6-3 6-2, mentre contro Wolf e Kubler nessun match disputato in precedente. Opposto a Galan le sfide sono state due, entrambe vinte, ultime delle quali a Wimbledon.

Negli ottavi di finale i rivali che potrebbero palesarsi davanti al nostro portacolori sono il russo Karen Khachanov, lo statunitense Frances Tiafoe, il croato Borna Coric e il tedesco Daniel Altmaier. Contro i primi tre il bilancio è in attivo: 2-1 contro il russo, 3-1 contro l’americano e 1-0 contro il balcanico. Discorso diverso per il teutonico, ricordando l’amarissimo ko nel secondo round del Roland Garros dell’anno passato. Il bilancio è nel computo totale di 1-1.

Parlando dei quarti di finale, potenziali ostacoli potrebbero essere Andrey Rublev, Alex de Minaur e Sebastian Korda. Contro il russo Sinner ha sempre vinto quando non ha avuto problemi fisici, visto che le uniche due sconfitte nei sei match disputati sono stati due abbandoni per infortuni. Ancor più favorevole la situazione contro l’australiano, battuto sei volte in altrettante partite. Se l’avversario dovesse essere Korda invece, la questione cambia dal momento che si è sull’1-1 e nell’incontro più recente, ad Adelaide nel 2023, ha vinto lo statunitense. Da dire che in quella circostanza, Jannik aveva una problema fisico all’anca.

Nelle semifinali i nomi sono decisamente importanti e si parla soprattutto del n.1 del mondo Novak Djokovic, che Sinner è riuscito a battere due volte nelle ultime tre circostanze, ovvero nel Round Robin a Torino delle ATP Finals e nella semifinale di Coppa Davis. Il serbo è in vantaggio 4-2, ma l’altoatesino ci arriva con una consapevolezza diversa rispetto a prima se ci dovesse essere l’incrocio. Stesso ragionamento se il rivale fosse il greco Stefanos Tsitsipas, in vantaggio 5-3 nei precedenti, ma sconfitto negli ultimi due match, ovvero a Rotterdam e a Torino nel 2023. Per quanto riguarda Ben Shelton, il bilancio è di 1-1, con la vittoria dell’americano a Shanghai e la rivincita di Sinner a Vienna nel 2023. Sarebbe una bella sfida. 1-1 il quadro della situazione contro Taylor Fritz, con il tennista tricolore vincitore dell’ultima sfida a Indian Wells nel 2023.

A conclusione del cerchio, in un’eventuale Finale, l’avversario potrebbe essere uno tra Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Holger Rune e Alexander Zverev. Contro il n.2 del mondo lo storico sorride nel circuito ATP (4-3), mentre contro il russo Jannik viene da una serie di tre vittorie consecutive, che ha attenuato non poco il 6-0 in favore del moscovita. Per quanto riguarda Rune, la vittoria nel Round Robin a Torino ha garantito a Jannik la prima affermazione in tre incontri disputati contro il danese, mentre opposto a Zverev quel 4-1 in favore del teutonico e la sconfitta amarissima degli US Open 2024 sono elementi da considerare.

PERCORSO POSSIBILE DI JANNIK SINNER AGLI AUSTRALIAN OPEN 2024

Primo turno: van de Zandschulp (nessun precedente)

Secondo turno: Cachin (nesun precedente)-Q/LL

Terzo turno: Baez (1-0) -Wolf (nessun precedente) – Kubler (nessun precedente) – Galan (2-0)

Ottavi di finale: Khachanov (2-1) – Tiafoe (3-1) -Coric (1-0) -Altmaier (1-1)

Quarti di finale: Rublev (4-2) – de Minaur (6-0) – Korda (1-1)

Semifinale: Djokovic (2-4) -Tsitsipas (3-5) – Shelton (1-) – Fritz (1-1)

Finale: Alcaraz (4-3) – Medvedev (3-6) – Rune (1-2) – Zverev (1-4)

Foto: Grant Treeby

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...