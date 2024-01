Australian Open 2024: le quote dei bookmakers per le scommesse. Djokovic avanti a tutti, Sinner terzo favorito

Fra poco più di un giorno sarà tempo di Australian Open. Due settimane che accenderanno nuovamente la platea tennistica internazionale per cercare il nuovo padrone dell’Happy Slam. L’indiziato numero uno è, al solito, Novak Djokovic. Anche per le agenzie di scommesse.

Per chiunque il serbo è il favorito massimo per il successo. I numeri parlano per lui: giocatore più titolato della storia con 24 Slam, il più vincente in assoluto a Melbourne con dieci titoli, quasi non si riesce a pensare al trofeo dell’Australian Open che non sia in mano sua. Tanto è vero che un suo successo paga due volte la posta.

Alle sue spalle i due giovani terribili, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. L’iberico arriva con qualche piccola bandiera gialla, non si hanno idee precise del suo stato di forma ma sappiamo come il suo tennis sia scintillante se tutto è per il meglio, e soprattutto sa battere Nole quando conta: quota compresa tra il 4 ed il 4,5. Gli ultimi mesi del 2024 hanno invece dato al ragazzo di Sesto Pusteria il ruolo di terzo incomodo, le agenzie sembrano tutte d’accordo che il suo successo può pagare sette volte la posta. A seguirli da vicino Daniil Medvedev a 10.

Davvero lontani tutti gli altri, con gli allibratori che dunque non vogliono uscire da quei quattro nomi. Alexander Zverev ed Holger Rune possono fregiarsi della palma di quinto e sesto favorito, ma il loro successo è quotato a 26. Ancor più alta la quota di Ben Shelton (51), dietro al padrone di casa Alex De Minaur (34) e Stefanos Tsitsipas (41). Improbabili gli exploit di altri italiani: Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini sono dati tutti a 151, il trionfo di Lorenzo Sonego si paga oltre 300 volte la posta.

Foto: AP Photo/Manu Fernandez

