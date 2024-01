Australian Open 2024, Jannik Sinner: “L’obiettivo di quest’anno è andare a caccia. Dato impulso al movimento”

Il tempo delle parole lascerà presto spazio al campo. Jannik Sinner sarà il giocatore che darà il via alle danze sul campo della Rod Laver Arena domani alle 02.00 italiane (le 12.00 in Australia). Il tennista italiano aprirà il programma del Centrale in questi Australian Open 2024, primo Slam della nuova stagione. Ci sono attese sul suo conto, tenuto conto dei brillanti risultati degli ultimi mesi del 2023 in particolare.

Riscontri che gli hanno permesso di raggiungere la posizione n.4 del mondo, vincere i tornei di Pechino e di Vienna, spingersi alla Finale del Master di fine anno a Torino e conquistare la Coppa Davis. E ora il target è quello di provare a vincere uno Slam. Ne ha parlato Jannik nel tradizionale Media-Day. Ai microfoni di SuperTennis, l’altoatesino è stato molto chiaro.

“L’obiettivo di quest’anno è quello di andare a caccia. Ci saranno delle settimane in cui prenderemo di più e delle altre in cui andrà inevitabilmente peggio, questa è la natura dello sport. Vediamo cosa riusciamo a prendere. Ho avuto pochi giorni liberi, meno di una settimana, e sicuramente mi ha fatto bene andare un po’ a sciare e staccare mentalmente. Mi ha fatto bene anche solo seguire in TV le gare di coppa del mondo. Ma onestamente volevo cominciare la preparazione il prima possibile. Volevo rimettermi a lavorare in fretta perché voglio vivere un’ottima stagione, come quella scorsa. E per farlo devo ancora migliorare“.

Cultura del lavoro e voglia di continuare a evolversi nelle parole del giocatore nostrano. Analizzando quanto accaduto l’anno passato, Sinner ha sottolineato: “Tra tutti i momenti indimenticabili dell’anno scorso quello al quale ripenso più spesso e che mi dà ancora i brividi è forse la Coppa Davis, perché l’ho potuta condividere con la squadra e con tutti gli italiani. È stato un successo che ha dato un bell’impulso al nostro movimento tennistico. Ci sono tante persone che hanno preso o ripreso in mano una racchetta e questa è la cosa più bella. Personalmente, poi, aggiungo la vittoria di Toronto, perché mi ha dato tanta fiducia e mi ha aiutato a vincere molto verso la fine dell’anno. Ma adesso sono qui e sono contento di poter tornare a sentire la competizione“.

In conferenza stampa, poi, Jannik si è lasciato andare anche ad alcune considerazioni sulla Coppa del Mondo di sci alpino, che sta seguendo, vista la sua storia di bambino abile sugli sci: “Riesco a seguire avendo più tempo, non tutte le gare ovviamente. E’ un qualcosa che ho nel sangue, è normale. Sono stato davvero felice quando Paris ha vinto in Val Gardena la discesa. Anche in campo femminile abbiamo tante ragazze forti, come Goggia e Brignone che vanno fortissimo. Mi piacciono loro perché vanno a tutta: o vincono o magari non arrivano al traguardo (sorride)“.

