ATP Hong Kong, Lorenzo Musetti debutta con una vittoria in 2 set su Wong

Esordio con vittoria, anche se non semplicissima, nell’ATP 250 di Hong Kong, per Lorenzo Musetti. Il toscano batte per 6-4 7-5 il padrone di casa Coleman Wong, classe 2004 destinatario di una wild card. Prossimo appuntamento con il russo Pavel Kotov, che ritrova a quattro anni e mezzo di distanza dall’unico precedente a livello Challenger (Milano 2019).

Un match, quello del numero 2 azzurro, che non comincia però sotto gli auspici sperati, perché c’è una palla break da annullare nel secondo game. Gli basta un ace per tirarsi fuori dai guai, poi Wong dimostra di essere indietro per capacità tattiche verso la rete e perde la battuta in questo modo. L’asiatico non riesce a infastidire Musetti al servizio e, anzi, deve faticare parecchio per tenere sul 5-3, quando su due set point è salvato dalla seconda in un caso e dallo schema servizio-rovescio nell’altro. Bastano però pochi minuti per il 6-4.

Nel secondo parziale si inizia sotto il segno della lotta: tre game lunghissimi, soprattutto il terzo con ben sette palle del 2-1 Wong annullate da Musetti, che anzi riesce a strappare la battuta al giocatore di casa. Sembrerebbe tutto sostanzialmente in cassaforte, e invece l’azzurro, sul 5-4, trema al servizio. Questo, unito a un’improvvisa ottima qualità in risposta del suo avversario (notevole quella sul 30-40 nei piedi del toscano), va a significare 5-5. Musetti si riprende subito, mette a segno il break in modo immediato e, stavolta, riesce a chiudere al secondo match point dopo un’ora e 46 minuti.

Il rapporto vincenti-errori gratuiti di Musetti dice 17-10 contro 15-14 di Wong, e per iniziare un 76%-70% di prime in campo va bene. Certo, rimane il problema di una seconda che a tratti si rivela debole, ma la situazione è ancora in evoluzione e senz’altro potrà dare qualche frutto nei mesi a venire.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...