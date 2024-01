ATP Hong Kong 2024: Cilic spreca nove match point e perde con Struff, avanti Fils e Bautista Agut

Giornata un po’ particolare, quella dell’ATP 250 di Hong Kong, prima dell’ingresso in campo di Lorenzo Musetti. Si sono giocati sette match, di cui due andati al terzo set ed uno con risvolti che definire da brividi è forse anche risparmiarsi sulla parola.

In questo, infatti, accade che Jan-Lennard Struff si trovi ad annullare ben nove match point a Marin Cilic, con parecchie parti di colpa da parte del croato che due volte serve per il match e due volte subisce il break. Dopo più di tre ore il tedesco vince 3-6 7-6(4) 7-6(7) e troverà l’austriaco Sebastian Ofner, autore di un brillante 6-1 6-2 su una versione decisamente opaca dell’americano Mackenzie McDonald.

Nell’altro confronto finito in tre parziali è il francese Arthur Fils ad avere qualche difficoltà in più del previsto, ma alla fine dei conti per lui è 6-3 4-6 6-1 nei confronti del croato Borna Gojo. Sfida molto interessante, la prossima, che lo opporrà allo svizzero Marc-Andrea Huesler, autore di un doppio 6-4 nei confronti dell’ucraino Vitaliy Sachko, qualificato come l’elvetico.

Si rivede, e bene, Roberto Bautista Agut: per lo spagnolo 6-2 6-3 sull’ungherese Fabian Marozsan e sfida prenotata con l’argentino Francisco Cerundolo. Sorride anche Liam Broady: il britannico batte 6-4 6-0 l’argentino Pedro Cachin e segnerà il debutto di Andrey Rublev; da rimarcare anche il 6-3 6-2 del serbo Miomir Kecmanovic sul giapponese Taro Daniel, a tratti ostico quando ne trova la maniera.

RISULTATI ATP HONG KONG 2024

Broady (GBR) [Q]-Cachin (ARG) 6-4 6-0

Huesler (SUI) [Q]-Sachko (UKR) [Q] 6-4 6-4

Fils (FRA) [8]-Gojo (CRO) 6-3 4-6 6-1

Kecmanovic (SRB)-Daniel (JPN) [Q] 6-3 6-2

Struff (GER) [5]-Cilic (CRO) [PR] 3-6 7-6(4) 7-6(7)

Ofner (AUT)-McDonald (USA) 6-1 6-2

Bautista Agut (ESP)-Marozsan (HUN) 6-2 6-3

Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA – IPA Sport

