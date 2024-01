Atletica, record del mondo sui 10 km! Agnes Jebet Ngetich straripante: prima donna sotto i 29′, pista compresa

Agnes Jebet Ngetich ha firmato il nuovo record del mondo dei 10 km su strada. La 23enne kenyana si è imposta a Valencia con il tempo di 28:46 in quella che era una competizione World Athletics Label road race, migliorando di 28 secondi il precedente primato che l’etiope Yalemzerf Yehualaw deteneva dal 27 febbraio 2022.

L’africana ha giganteggiato nella gara mista andata in scena nella località spagnola, riuscendo tra l’altro a pareggiare, all’intermedio, il primato dei 5 km in gara solo femminile stabilito dalla connazionale Beatrice Chebet lo scorso 31 dicembre a Barcellona e ritoccando di sei secondi la prestazione dell’etiope Ejgayehu Taye in una gara mista (14:19 il 31 dicembre 2021 sempre nel capoluogo catalano).

Il contesto tecnico è chiaramente differente, ma va assolutamente annotato che per la prima volta una donna è scesa sotto i 29 minuti su questa distanza considerando anche i 10.000 metri su pista (l’attuale record del mondo all’interno dello stadio appartiene all’etiope Letesenbet Gidey con il 29:01.03 siglato a Hengelo nel 2021).

Alle spalle di Ngetich si sono piazzate le kenyane Emmaculate Anyango Acholi (28:57), Lilian Kasait Rengeruk (29:35) e Janeth Chepngetich (29:56). Tra gli uomini si è imposto l’ugandese Jacob Kiplimo in 26:48, quinta prestazione all-time a 24 secondi dal record mondiale detenuto dal kenyano Rhonex Kipruto.

Foto: Francesca Grana da FIDAL

