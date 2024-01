Atletica, Giada Carmassi parte bene tra le barriere. Buona prima di Rebecca Borga

Non soltanto Elisa Valensin nel ricco sabato di gare indoor in giro per l’Italia. Giada Carmassi ha incominciato la stagione con il piede giusto, correndo i 60 ostacoli con il tempo di 8.07 a Udine. L’azzurra ha tolto cinque centesimi al proprio personale ed è diventata la nona italiana di sempre, poi in finale ha concluso al secondo posto in 8.11 alle spalle della slovena Nika Glojnaric (8.09). La 29enne friulana, che lo scorso anno si impose sui 100 hs ai Campionati Italiani, si è cimentata anche in un test sui 60 piani chiuso con il crono di 7.54.

Al PalaCasali di Ancona si è invece messa in evidenza Rebecca Borga, che ha vinto i 400 metri al termine di una gara di testa. La veneziana ha tagliato il traguardo in 52.96, avvicinandosi al personale di 52.69 che risale a ormai tre anni fa. Si trattava della prima gara stagionale sulla distanza dopo l’esordio assoluto sui 60 metri di settimana scorsa (7.43). Alle sue spalle si è piazzata la junior Gloria Kabangu (54.60, top-10 under 20 italiana di sempre).

Sempre nel capoluogo marchigiano spazio anche alle gare di salto con l’asta dove si sono imposti Maria Roberta Gherca (4.30 metri al primo tentativo, quota superata soltanto alla seconda prova da Sonia Malavisi, poi entrambi hanno sbagliato a 4.40) e Federico Bonanni (5.25 metri). A Padova vanno segnalate le affermazioni di Mame Moussa Ndiaye e Martina Guizzon sui 60 metri a Padova, rispettivamente in 6.73 e 7.62 (da annotare che in batteria Yassin Bandaogo era sceso a 6.71 e Guizzon si era espressa in 7.59). Anna Musci va oltre i 16 metri per la prima volta nel getto del peso (16.18) a Marina di Carrara, mentre Idea Pieroni ha saltato 1.85 metri al primo tentativo a Firenze.

Foto: Colombo/FIDAL

