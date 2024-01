Atletica, Emmanuel Ihemeje rompe il ghiaccio con rincorsa ridotta e una misura morbida

Emmanuel Ihemeje ha fatto il proprio esordio stagionale. L’azzurro del salto triplo ha debuttato a Flagstaff (Arizona, USA), cimentandosi con una rincorsa ridotta. Il 25enne toscano si è fermato alla poco significativa misura di 15.46 metri, picco in una serie che vanta anche un 15.43 e un 15.37.

L’obiettivo era chiaramente quello di rompere il ghiaccio in questa nuova annata agonistica e ritrovare il clima gara verso i grandi appuntamenti dei prossimi mesi: i Mondiali Indoor (1-3 marzo a Glasgow), gli Europei a Roma a giugno e le Olimpiadi di Parigi 2024 nel cuore dell’estate.

Il nostro portacolori, che vive e si allena a Los Angeles, ha concluso la gara in seconda posizione alle spalle dello statunitense Mitchell Effing (16.02). Al Friday Night Axe’Em Open, Emmanuel Ihemeje si è impegnato anche in un test sui 60 metri, concluso con il tempo di 6.96. Ricordiamo che l’aviere ha disputato la finale di salto triplo agli ultimi due Mondiali (quinto a Eugene nel 2022, ottavo a Budapest nel 2023) e nella passata stagione ha siglato il personale di 17.29 metri in quel di Walnut.

