Alexis Pinturault, bruttissima caduta a Wengen: cos’è successo nel superG

Alexis Pinturault è incappato in una bruttissima caduta durante il superG di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Il fuoriclasse francese, reduce dal buon nono posto nella discesa disputata ieri sulla pista del Lauberhorn, stava disputando una gara discreta e al quarto intertempo accusava un ritardo di 1.16 dal francese Cyprien Sarrazin. Nell’ultimo settore, però, il 32enne transalpino ha commesso un grave errore.

Il vincitore della Sfera di Cristallo generale nel 2021, sceso con il pettorale numero 7, ha sbagliato completamente un salto nel tratto conclusivo, ha perso il controllo dello sci sinistro, è andato in rotazione in volo, è piombato a terra in maniera scoordinata, si è accovacciato ed è caduto fragorosamente sulla neve. A quel punto si sono susseguite una serie di capovolte sul manto bianco. Alexis Pinturault è rimasto a lungo a terra e si sono sentite anche delle grida di dolore.

L’atleta è poi stato avvolto in teli termici da medici e personale di pista, che si sono poi adoperati per preparare il francese per il trasporto in elicottero verso l’ospedale più vicino, dove si sottoporrà a tutti gli accertamenti del caso nelle prossime ore. Si teme un infortunio importante, sembra esserci stata una brutta torsione del ginocchio sinistro. La gara è stata interrotta per venticinque minuti, con Sarrazin al comando ad attendere i propri avversari.

Foto: Lapresse

