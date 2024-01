A che ora Arnaldi-Klein, ATP Brisbane 2024: programma, canale tv, streaming

Domani, mercoledì 3 gennaio (non prima delle 04.00 italiane), Matteo Arnaldi affronterà lo slovacco Lukas Klein negli ottavi di finale dell’ATP250 di Brisbane (Australia). Il ligure, uscito vittorioso dal complicato confronto con l’ungherese Marton Fucsovics, giocherà contro lo slovacco proveniente della tabellone delle qualificazioni.

Una partita in cui Arnaldi parte con i favori del pronostico, viste la sua classifica e le punte di rendimento raggiunte nel corso della partita contro il magiaro. Sarà necessaria però continuità di rendimento per un giocatore che potrà esprimere il proprio miglior tennis senza avere nulla da perdere. Per questo, sarà un match da prendere con le molle.

Il tennista italiano, in caso di vittoria contro Klein, avrebbe le chance di entrare di diritto nella top-40 della classifica mondiale. Un traguardo importante nella crescita del giocatore allenato da Alessandro Petrone. Un modo per arrivare al meglio possibile agli Australian Open.

La sfida tra Matteo Arnaldi e Lukas Klein, valida per gli ottavi di finale dell’ATP250 di Brisbane, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), Sky Sport 251, in streaming su SkyGo, NOW e su WTA Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

ARNALDI-KLEIN ATP BRISBANE 2024

Campo 10 – Dalle 02.00 italiane

Hellovaara/Peers vs Dimitrov/Korda

Non prima delle 04.00 italiane

Matteo Arnaldi vs Lukas Klein [Q]

PROGRAMMA ARNALDI-KLEIN: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), Sky Sport 253.

Diretta streaming: SkyGo, NOW e su WTA Tv.

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse

