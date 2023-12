Volley, Perugia asfalta gli indiani dell’Ahmedabad Defenders e si qualifica per le semifinali

Pratica sbrigata senza nessun patema per Perugia che asfalta i padroni di casa dell’Ahmedabad Defenders per 3-0 (25-18 25-19 25-11), garantendosi il primo posto nel girone e il pass per la semifinale. La banda di Angelo Lorenzetti continua la sua difesa del titolo a Bangaluru (India) e domani si giocherà l’accesso alla finalissima contro i turchi dell’Halkbank Ankara.

Serviva un set alla Sir Susa Vim Perugia per ottenere l’aritmetica certezza del primo posto nel girone, e questo arriva subito. I Block Devils si presentano in campo con una variazione nel sestetto titolare rispetto alla partita di ieri; Lorenzetti cambia l’opposto lasciando in panchina un poco convincente Wassim Ben Tara lanciando dal primo pallone il cubano Jesus Herrera. La scelta del tecnico degli umbri paga subito, con un muro dell’opposto che fa volare via Perugia sull’8-5 dopo le primissime fasi di partita. Si vede subito la differenza di ritmo e di qualità della pallavolo tra le due compagini, con la squadra italiana che continua ad ampliare il proprio margine sfruttando i tanti errori dall’altra parte della rete e i colpi di uno scatenato Herrera. Una Perugia che non schiaccia il piede sull’acceleratore fino in fondo si aggiudica agilmente il primo parziale per 25-18 con l’attacco di Kamil Semeniuk.

Al via del secondo set iniziano le rotazioni per Perugia con Simone Giannelli che lascia il posto a Gregor Ropert per risparmiare forze in vista dell’appuntamento cruciale di domani. La musica però con cambia con i Block Devils che continuano a sfruttare l’ottima vena di Herrera per mettere subito la freccia anche nel secondo set (7-3). Entra in campo anche Davide Candellaro, che si iscrive al tabellino con il primo tempo che vale il 16-11 per Perugia. I padroni di casa dell’Ahmedabad Defenders provano a rintuzzare il gap, ma la squadra azzurra controlla senza troppe difficoltà e chiude il secondo set 25-19 grazie all’ace, anche un pizzico fortunato con la deviazione del nastro, del centrale Resende Gualberto Flavio.

La resistenza dei padroni di casa a questo punto è totalmente scemata, con Perugia che fa il bello e il cattivo tempo decidendo i ritmi della partita. La squadra di Lorenzetti non vuole perdere tempo, anzi preme sull’acceleratore per finire il prima possibile. Un muro di Candellaro, una super schiacciata di Tim Held e tanti, troppi, errori degli avversari consentono ai Block Devils di salire 10-2 mettendo già in archivio il punteggio. In battuta si fa vedere il martello Oleh Plotnytskyi, che con un ace certifica la sua buona prestazione e manda Perugia sul 19-7. Sono gli ultimi scambi dell’Ahmedabad Defenders nel torneo, con la partita che si chiude (25-11) con l’attacco vincente del solito Herrera che si insacca in mezzo al muro avversario.

Il miglior marcatore per Perugia è l’opposto Jesus Herrera, con il cubano lanciato dall’inizio da Lorenzetti che sfrutta al meglio l’occasione. Per lui alla fine sono 17 punti, frutto di 16 attacchi vincenti e un muro. Nessun altro per i Block Devils sale in doppia cifra, si ferma a 9 Plotnytskyi. Lorenzetti dopo il primo set vinto gira quasi tutti gli effettivi per prepararsi al meglio alla super sfida di domani.

Foto: Photo LiveMedia/Duilio Della Libera