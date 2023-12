VIDEO Sonego-Zverev 1-2, United Cup 2024: highlights e sintesi. Rimonta vincente del tedesco

Per Lorenzo Sonego il colpo non è stato a un passo, ma in vista senz’altro. Sembrava esserci la chance di battere Alexander Zverev, ma il tedesco dal secondo parziale, nel match di United Cup 2024 tra Italia e Germania, ha messo il turbo e ha vinto.

Un confronto che, però, ha mostrato come Sonego abbia la capacità di reggere il gioco con i migliori. Il torinese ha provato in tutte le maniere a cercare di girare di nuovo il match, senza però riuscirci e dovendo dunque dar strada a un tennista che sta ritrovando il ruolo di figura tra le maggiori del panorama internazionale.

Il prossimo capitolo della nuova stagione del piemontese sarà quello dedicato alla sfida ad Adrian Mannarino, e con il francese molto potrebbe accadere anche in virtù dell’affidabilità che ha mostrato sul veloce e soprattutto in questa sua seconda parte di carriera.

Quello tra Sonego e Zverev, durato quasi tre ore, si candida peraltro a diventare uno dei match più lunghi di questa edizione, e sicuramente tra i più apprezzati dal pubblico anche visti gli accadimenti sul campo.

SONEGO-ZVEREV, UNITED CUP 2024: HIGHLIGHTS E SINTESI



Foto: LaPresse

