United Cup, Lorenzo Sonego lotta con Zverev, ma si arrende in 3 set. Italia-Germania 1-1

Lotta strenuamente Lorenzo Sonego (n.46 del ranking), ma deve arrendersi ad Alexander Zverev (n.7 ATP) nel secondo incontro della sfida tra Italia e Germania, valida per la fase a gironi di United Cup 2024 a Sydney (Australia). Sul campo della Ken Rosewall Arena, il torinese ha dato tutto quello che aveva, andando avanti anche di un set 7-6 (5), ma poi ha dovuto cedere alla maggior consistenza del teutonico, a segno nelle altre due frazioni sullo score di 6-3 6-4 dopo 2 ore e 53 minuti di partita. Zverev, dunque, pareggia i conti, dopo che Jasmine Paolini con grande qualità e determinazione aveva piegato Angelique Kerber. Sarà il doppio misto a decidere tutto.

PRIMO SET – Frazione in cui Zverev serve alla grande, mettendo diverse prime in campo, mentre Sonego è costretto spesso a costruirsi il punto con lo scambio da fondo. È bravo però il piemontese a conservare lucidità nei momenti importanti, come quando salva con grande coraggio la palla break del terzo game. Si prosegue on serve, con Sonny che non è sufficientemente decido nell’ottavo gioco, quando va sullo 0-30 nel turno in battuta di Sascha. Il rendimento alla battuta dell’azzurro cresce e si va al tie-break. Un dritto a tagliare il campo non viene colpito bene dal nostro portacolori, consentendo al tedesco di andare sul 5-4 e con due battute a disposizione. Sonego però prima trova una stupenda soluzione con il dritto sulla riga e poi un insidioso rovescio in back crea problemi nella giocata a rete dell’avversario. Situazione ribaltata e con un servizio vincente (7-5) il classe ’95 nostrano fa proprio il parziale.

SECONDO SET – Zverev eleva i giri del motore, sbagliando meno dal lato del dritto e facendo male maggiormente lungo la diagonale a lui favorevole, quella del rovescio. Nel secondo game Sonego salva ben tre palle break, ma poi anche per due grosse ingenuità nei pressi della rete perde il servizio nel terzo. Non è efficace in risposta l’azzurro, mentre il tedesco è molto più centrato, seppur non così concreto da sfruttare tre set-point nell’ottavo gioco. Comunque, alla battuta, fa valere la sua maggior efficacia e incamera il parziale sul 6-3.

TERZO SET– Il piemontese subisce un break in apertura pesante. La prima in battuta non assiste il nostro portacolori e Sascha non si lascia pregare. Sonego cancella due chance del doppio break nel quinto game, lottando come leone e provando a mettere pressione al rivale. Zverev non trema e con un’ottima resa al servizio archivia la pratica sul 6-4.

STATISTICHE – Leggendo i dati, annotiamo 7 ace per parte, ma impressiona il 74% di prime di servizio in campo del n.7 del ranking, con l’81% dei punti vinti. Altrettanto notevole il 74% dei quindici con la seconda. Per Sonny il 63% di prime in campo e il 49% dei punti vinti con la seconda che pesa, oltre a un rendimento in risposta deficitario (19% e 26% i punti raccolti rispetto alla prima e alla seconda in battuta di Zverev).

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...