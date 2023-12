United Cup 2024 tennis: quanti punti assegna per il ranking ATP. Importante la caratura dell’avversario

La United Cup 2024 di tennis sarà la seconda edizione del torneo misto che si giocherà in Australia tra Perth e Sydney dal 29 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024: la manifestazione assegnerà un numero di punti validi per i ranking ATP e WTA fino ad un massimo di 500.

L’assegnazione dei punti varierà, e qui sta la particolarità e la differenza con tutti gli altri tornei ATP, in base al ranking dei tennisti in campo: vi sono infatti differenze sostanziali a seconda sia del turno in cui arriva il successo, sia, soprattutto, in base alla classifica del tennista battuto.

Il torneo vedrà al via 18 squadre, suddivise in sei gironi da tre: si qualificheranno ai quarti di finale le prime di ciascun raggruppamento e la migliore seconda di ciascuna delle due città in cui si giocheranno i match, ovvero Perth e Sydney, poi ci sarà la Final Four, con le due semifinali e la finalissima.

L’Italia si presenterà al via del Girone D schierando Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio ed Angelica Moratelli. Nello stesso raggruppamento, che si giocherà a Sydney, ci saranno Francia e Germania.

PUNTI ASSEGNATI ALLA UNITED CUP (RANKING ATP E WTA)

Turno Ranking dell’avversario/a 1–10 11–20 21–30 31–50 51–100 101–250 251+ Vittoria in finale 180 140 120 90 60 40 35 Vittoria in semifinale 130 105 90 60 40 35 25 Vittoria nei quarti 80 65 55 40 35 25 20 Vittoria nei gironi 55 45 40 35 25 20 15

Foto: LaPresse

