Ranking ATP, tutti i punti che difenderà Jannik Sinner in classifica da gennaio a marzo 2024

Jannik Sinner ha chiuso il 2023 al quarto posto nel ranking ATP con 6490 punti: l’azzurro tornerà in campo in un torneo ufficiale direttamente agli Australian Open, dove arriverà con lo stesso piazzamento in classifica e con lo stesso ammontare di punti.

L’azzurro, infatti, lo scorso anno aveva giocato l’ATP 250 di Adelaide I, nel quale però si era fermato ai quarti di finale, incamerando 45 punti: il torneo, però, non rientra tra i migliori 19 che compongono la classifica di Jannik Sinner, e dunque il tennista non perderà nulla.

Agli Australian Open Sinner, invece, dovrà difendere i 180 punti degli ottavi di finale dello scorso anno, mentre a febbraio l’azzurro avrà in successione due cambiali importanti da difendere, ovvero la vittoria di Montpellier (250 punti) e la finale di Rotterdam (300 punti).

L’immediata eliminazione patita a Marsiglia non comporterà perdite per l’azzurro, mentre a marzo i due Masters 1000 statunitensi vedranno Sinner dapprima difendere le semifinali di Indian Wells, per 360 punti, e poi la finale di Miami, per 600 punti. Il totale da difendere fino al 1° aprile 2024, dunque, ammonta a quota 1690.

TORNEI DA SCARTARE PER SINNER FINO AL 1° APRILE 2024

08.01.2024 ATP Tour 250 Adelaide-1 QF 45 (non rientra tra i migliori 19 tornei di Sinner)

29.01.2024 Grand Slam Australian Open R16 180

12.02.2024 ATP Tour 250 Montpellier W 250

19.02.2024 ATP Tour 500 Rotterdam F 300

26.02.2024 ATP Tour 250 Marseille R32 0 (non rientra tra i migliori 19 tornei di Sinner)

18.03.2024 ATP Tour Masters 1000 Indian Wells SF 360

01.04.2024 ATP Tour Masters 1000 Miami F 600

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...