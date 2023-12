United Cup 2024: cosa succede con tre squadre alla pari nel girone. Il regolamento

La stagione 2024 del tennis scatterà in realtà venerdì 29 dicembre 2023, con l’inizio della seconda edizione della United Cup, che si concluderà domenica 7 gennaio 2024: gli incontri si giocheranno alla Rac Arena di Perth ed alla Ken Rosewall di Sydney.

La competizione vedrà 18 squadre al via, divise in 6 gironi da tre: si qualificheranno ai quarti di finale le prime di ciascun raggruppamento e la migliore seconda di ciascuna delle due città in cui si giocheranno i match, ovvero Perth e Sydney. Saranno in palio un massimo di 500 punti in palio per i ranking ATP e WTA.

Ogni sfida sarà composta da due match di singolare, uno maschile ed uno femminile, ed un doppio misto. La formazione dell’Italia sarà composta da Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli ed Andrea Pellegrino tra gli uomini e Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio ed Angelica Moratelli tra le donne.

Gli azzurri sono stati inseriti nel Gruppo D con Francia e Germania: tra gli avversari degli italiani ci saranno Angelique Kerber ed Alexander Zverev tra i teutonici ed Adrian Mannarino e Caroline Garcia tra i transalpini. Gli incontri si disputeranno a Sydney. Andiamo a scoprire come si determina la vincitrice di ciascun girone.

REGOLAMENTO UNITED CUP 2024

Determinazione delle vincitrici dei gironi

a) Numero di incontri vinti

b) Numero di incontri giocati

c) In caso di parità tra tre squadre, si applica quanto segue:

i) Se tre squadre hanno lo stesso numero di vittorie, allora la squadra che ha meno partite giocate in totale (singolari e doppi misti) verrà eliminata e la vincitrice dello scontro diretto tra le due squadre rimaste avanza, in caso di ulteriore parità,

ii) La squadra con il maggior numero di incontri vinti (singolari e doppi misti), in caso di ulteriore parità,

iii) La squadra con la più alta percentuale di incontri vinti, in caso di ulteriore parità,

iv) La squadra con la più alta percentuale di set vinti, in caso di ulteriore parità,

v) La squadra con la più alta percentuale di game vinti,

d) Se ii), iii), iv) o v) producono una squadra superiore (primo posto), allora la parità è risolta,

oppure

e) Se ii), iii), iv) o v) producono una squadra inferiore (terzo posto), allora quella squadra viene eliminata e la vincitrice dello scontro diretto tra le due squadre rimanenti è la vincitrice del gruppo.

