United Cup 2024, l’Italia studia le sue avversarie. L’Australia sfida l’Argentina, la Spagna si gioca tutto con la Grecia

In attesa dell’esordio di domenica mattina, l’Italia studia le sue avversarie nella United Cup 2025. Si apre infatti il girone D a Sydney, quello degli azzurri, ma anche di Francia e Svizzera, che giocheranno nella notte. La squadra italiana (con Paolini e Cobolli e il doppio misto Errani/Vavassori) è favorita per vincere il raggruppamento, ma sia francesi sia svizzeri hanno le carte per giocarsela. La Francia si affida soprattutto ad Ugo Humbert, reduce da una stagione decisamente importante con il picco della finale a Parigi-Bercy, mentre nel singolare scenderà in campo Chloe Paquet. Tra le file della Svizzera, invece, tante incognite sulla condizione di Dominic Stricker e soprattutto Belinda Bencic, con il primo bloccato da un infortunio alla schiena nel 2024 e con la seconda invece che vivrà la stagione del ritorno dopo la maternità.

Altra sfida nella notte italiana è quella molto interessante tra Canada e Croazia. Si tratta quasi già di uno scontro diretto, visto che nel girone A sono presenti anche i favoritissimi Stati Uniti di Taylor Fritz e Coco Gauff. Perdere questa sfida potrebbe veramente portare all’eliminazione. Una sfida equilibrata con il Canada favorito nel singolare maschile (Auger-Aliassime contro Coric) e con la Croazia nel singolare femminile (Donna Vekic contro Leylah Fernandez) e dunque potrebbe anche diventare decisivo il doppio.

Dopo la sconfitta con il Kazakistan all’esordio, la Spagna è assolutamente con le spalle al muro ed è obbligata a vincere contro la Grecia. Serve, però, un’impresa agli spagnoli visto che la formazione ellenica parte decisamente favorita in entrambi i singolari vista la presenza di Stefanos Tstisipas, chiamato al riscatto dopo un 2024 davvero opaco, e Maria Sakkari, che affronteranno rispettivamente Pablo Carreno Busta e Jessica Bouzas Maneiro.

L’ultima sfida della giornata è quella che vede protagonisti i padroni di casa dell’Australia contro l’Argentina. Gli Aussie si affidano completamente ad Alex de Minaur, visto che nel singolare femminile schierano Olivia Gadecki, numero 97 della classifica mondiale. Gli australiani partono favoriti contro i sudamericani, che schierano Tomas Martin Etcheverry e Nadia Podoroska.

CALENDARIO UNITED CUP 2024 (28 DICEMBRE)

ore 00.30 – Francia vs Svizzera (gruppo D – Sydney)

ore 3.00 – Canada vs Croazia (gruppo A – Perth)

ore 10.00 – Grecia vs Spagna (gruppo C – Perth)

ore 10.30 – Australia vs Argentina (gruppo F – Sydney)