United Cup, vittoria inutile dell’Australia contro la Gran Bretagna: Alex de Minaur non basta

Vittoria di Pirro per l’Australia di Alex de Minaur e di Lleyton Hewitt alla Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia) contro la Gran Bretagna nell’ultimo incontro del Gruppo F della United Cup, competizione a squadre miste riservata alle nazioni a livello tennistico.

Il successo 2-1 dei padroni di casa non ha evitato l’eliminazione in quanto gli aussie non sono risultati la miglior seconda nell’ambito della città di Sydney. Un riscontro che in questo caso ha sorriso alla Cechia, che infatti sarà la prossima avversaria dell’Italia.

Questo perché la Gran Bretagna, vittoriosa 2-1 contro l’Argentina all’esordio, ha potuto beneficiare del successo di Kate Boulter nel primo singolare (femminile) contro Olivia Gadecki 6-2 6-1, mettendo nella condizione la formazione britannica di poter perdere anche i restanti due match, a condizione di fare un numero minimo di game per centrare l’obiettivo e avendo la certezza di giungere prima nel girone.

Un contesto che si è perfettamente verificato, in quanto de Minaur ha rifilato un secco 6-2 6-1 a Billy Harris e nel doppio misto ha fatto valere la proprie verve in coppia con Gadecki: 6-3 7-6 (3) contro Nicholls/Broom. Un 2-1, come detto, effimero per i rappresentanti della terra dei canguri e Regno Unito che nei quarti di finale affronterà la Polonia di Iga Swiatek.