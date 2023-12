Sport in tv oggi (sabato 9 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 9 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Grande abbuffata di sport invernali con la discesa femminile a St. Moritz e il gigante maschile in Val d’Isere, la sprint di sci di fondo a Oestersund, gli inseguimenti di biathlon a Hochfilzen, la Coppa del Mondo di short track e speed skating, le Finali del Grand Prix di pattinaggio artistico, senza dimenticarsi di slittino, bob, salto con gli sci.

Perugia sarà impegnata nella semifinale del Mondiale per Club di volley e ci sarà da divertirsi con gli Europei di nuoto in vasca corta. Spettacolo con la Coppa del Mondo di scherma per tutte le armi e con i Mondiali di pallamano femminile. Consueto piatto ricco con i campionati nazionali di calcio, basket, volley, rugby, pallanuoto, pallamano, calcio a 5. Da non dimenticare il SailGP a Dubai.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 9 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 9 dicembre

01.30 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto maschile, tabellone individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

02.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Big Air maschile/femminile a Edmonton (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

04.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile/femminile a Secret Garden (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

05.30 BADMINTON (BWF World Tour) – Guwahati Masters (diretta streaming su BWF Tv)

07.00 SHORT TRACK (Coppa del Mondo) – Seconda giornata a Pechino (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, canale YouTube dell’ISU)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Alfred Dunhill Championship, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 11.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 11.00)

08.30 NUOTO – Europei in vasca corta, batterie (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

09.00 TAEKWONDO – Europei Under 21 (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 BOB (Coppa del Mondo) – Monobob femminile a La Plagne (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

09.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Sciabola maschile/femminile, tabellone individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 RUGBY A 7 – World Series a Cape Town (diretta streaming sul canale di HSBC Sevens)

09.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile in Val d’Isere, prima manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto femminile, tabellone individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera femminile a St. Moritz (diretta tv su Rai 2, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica classica maschile/femminile a Oestersund, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

10.50 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Finali) – Free dance (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.00 VELA – SailGP a Dubai, prima giornata (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube di SailGP)

12.10 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Finali) – Free program femminile (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.15 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento maschile a Hochfilzen (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, IBU Live Tv)

12.30 VOLLEY (Mondiale per Club, semifinale) – Perugia-Halkbank Ankara (diretta streaming su Volleyball World Tv)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Inter-Sampdoria (diretta streaming su DAZN)

12.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Dual moguls maschile/femminile a Idre Fjall (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

13.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile in Val d’Isere, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica classica maschile/femminile a Oestersund, tabellone finale (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play 2, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.00 BEACH VOLLEY – World Tour Finals (diretta streaming su Volleyball World Tv)

13.25 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Finali) – Free program maschile (diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+)

13.30 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 maschile a La Plagne (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Crystal Palace-Liverpool (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.45 CICLOCROSS (Exact Cross) – Elite femminile a Essen (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Alaves-Las Palmas (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Ascoli-Spezia (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Bari-Sudtirol (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Cittadella-Cosenza (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Cremonese-Venezia (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Sampdoria-Lecco (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie B) – Ternana-FeralpiSalò (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 RUGBY (Amlin Challenge Cup) – Zebre-Cheetahs (diretta streaming su EPCR Tv)

14.00 SPEED SKATING (Coppa del Mondo) – Seconda giornata a Tomaszow Mazowiecki (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, canale YouTube dell’ISU)

14.00 SNOOKER – Shoot out, terzo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.30 RUGBY (Serie A) – Fiamme Oro-Mogliano (diretta streaming su DAZN)

14.45 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento femminile a Hochfilzen (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, IBU Live Tv)

15.00 CALCIO (Serie A) – Verona-Lazio (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Juventus-Pomigliano (diretta streaming su DAZN)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Salerno-De Akker (diretta streaming su Waterpolo Channel)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Brescia-Quinto, Telimar-Pro Recco (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Pontinia-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

15.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Ciampino-Sala Consilina (diretta streaming su Futsal Tv)

15.00 CICLOCROSS (Exact Cross) – Elite maschile a Essen (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

15.00 GOLF – Gran Thornton Invitational, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 20.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 20.00)

15.00 PADEL – Milan Premier Padel (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Eintracht Francoforte-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Werder Brema-Augsburg,Heidenheim-Darmstadt, Union Berlino-Borussia Moenchengladbach, Wolfsburg-Friburgo (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 RUGBY (Serie A) – Rovigo-Emilia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

15.30 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a Lake Placid (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

15.30 PALLAMANO (Mondiali) – Due partite: Romania-Giappone, Senegal-Montenegro (diretta streaming sul canale YouTube di IHF)

16.00 VOLLEY (Mondiale per Club, semifinale) – Suntory Sunbirds-Itambé Minas (diretta streaming su Volleyball World Tv)

16.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS 140 maschile a Klingenthal (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester United-Bournemouth (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Tre partite: Brighton-Burnley, Sheffield United-Brentford, Wolverhampton-Nottingham (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Catania-Distretti Ecologici Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Active Network-L84 (diretta streaming su Futsal Tv)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Betis Siviglia-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Catanzaro-Pisa (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie C) – Atalanta U23-Padova (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Juventus Next Gen-Pineto (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Pescara-Olbia (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Pontedera-Gubbio (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.30 PALLAMANO (Serie A) – Albatro-Carpi (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Spada maschile/femminile, tabellone individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 BADMINTON (Qualificazioni Europei a squadre) – Italia-Slovenia (diretta streaming su Badminton Europe Tv)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Rennes-Monaco (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 NUOTO – Europei in vasca corta, semifinali e finali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

17.45 PALLANUOTO (Euro Cup) – Primorac-Ortigia (diretta streaming sul canale della LEN)

18.00 PALLANUOTO (Euro Cup) – Honved-Savona (diretta streaming sul canale della LEN)

18.00 CALCIO (Serie A) – Atalanta-Milan (diretta streaming su DAZN)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Bolzano-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Fortitudo Pomezia-Città di Cosenza (diretta streaming su Futsal Tv)

18.00 PALLAMANO (Mondiali) – Due partite: Croazia-Camerun, Serbia-Germania (diretta streaming sul canale YouTube di IHF)

18.15 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Sprint singolo maschile a Lake Placid (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Dortmund-Lipsia (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Aston Villa-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Villareal-Real Sociedad (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Triestina-Giana Erminio (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – SPAL-Virtus Entella (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Crotone-Juve Stabia (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Giugliano-Monterosi Tuscia (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 PALLANUOTO (Euro Cup) – Trieste-Panionios (diretta streaming sul canale della LEN)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Cassano-Cingoli, Sassari-Merano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Casalgrande Padana-Padova, Salerno-Erice (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – Ajax-Sparta Rotterdam (diretta streaming su Mola Tv

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Guimaraes-Sporting Lisbona (diretta streaming su DAZN)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Tre partite: Eppan-Secchia Rubiera, Fasano-Conversano, Trieste-Pressano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Brixen-Teramo (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Sprint doppio femminile a Lake Placid (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

19.30 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Sprint doppio maschile a Lake Placid (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

19.30 BASKET (Serie A) – Venezia-Scafati (diretta streaming su DAZN)

19.30 RUGBY (Amlin Challenge Cup) – Ospreys-Benetton (diretta streaming su EPCR Tv)

20.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Sassari-Virtus Bologna (diretta streaming su LBF)

20.00 SNOOKER – Shoot out, quarto turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.05 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Sprint singolo femminile a Lake Placid (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

20.30 BASKET (Serie A) – Tortona-Pistoia (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Busto Arsizio-Bergamo (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv)

20.30 PALLAMANO (Mondiali) – Due partite: Polonia-Danimarca, Ungheria-Svezia (diretta streaming sul canale YouTube di IHF)

20.45 CALCIO (Serie A) – Inter-Udinese (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie C) – Recanatese-Cesena (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Messina-Catania (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Turris-Latina (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Maiorca-Siviglia (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – PSG-Nantes (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Casalmaggiore-Pinerolo (diretta streaming su Volleyball World Tv)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Porto-Casa Pia (diretta streaming su DAZN)

22.00 SNOOKER – Shoot out: quarti di finale, semifinali, finale (diretta tv Eurosport 1 dalle ore 22.35; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+; diretta tv Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.35)

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

10:00 Campionati Italiani Individuali di Scacchi 2023 Assoluto, Femminile, Under 20 su sport2u.tv

16:00 Talk2u con Luca Pitteri: Vocal Coach Io Canto Generation, All Together Now, Ti lascio una canzone, Amici di Maria De Filippi.

Conduce: Simona Bastiani con la partecipazione di Massimo Cassanelli. Su sport2u.tv

17:00 Salus2u con Rachele La Foresta (Biologa Nutrizionista). Conducono: Sabrina Sgalaberna, Cristina Minzoni e Bruno Checcoli. Su sport2u.tv

18:00 Monitor: diario settimanale e focus a cura di Sabrina Sgalaberna con Nicola Santini: esperto di bon ton. Su sport2u.tv

21:40 Swim2u Speciale Campionati Europei in Vasca Corta Otopeni. Conducono: Aglaia Pezzato ed Enrico Spada su sport2u.tv

Foto: Lapresse