LIVE Perugia-Halkbank, Mondiale per club volley in DIRETTA: semifinale di fuoco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Perugia-Halkbank, match valido per la prima semifinale del Mondiale per club 2023 di volley maschile. Dopo la fase a gironi si comincia a fare sul serio con gli scontri diretti e Perugia proverà in tutti i modi a conquistare il titolo conquistato lo scorso anno.

I Block Devils hanno dominato la Pool A, battendo con due sonori 3-0 sia il Minas, che l’Ahmedabad Defenders. L’Halkbank si è invece qualificata a questa semifinale come seconda della Pool B, i turchi hanno infatti perso 3-o contro il Suntory Sunbirds, ma sono riusciti a superare, in un match da dentro o fuori, il Sada Cruzeiro. Perugia ha avuto vita facile nella prima fase, ma oggi sarà costretta ad alzare nettamente il livello contro la formazione guidata da Nimir Abdel-Aziz ed Earvin Ngapeth. Si tratta di due delle formazioni più in forma al Mondo, basti pensare che gli umbri sono in testa alla classifica della SuperLega, mentre gli anatolici sono al comando del Campionato turco. Sono sei i precedenti tra queste due squadre, in 5 occasioni ad imporsi è stata Perugia. Coach Lorenzetti dovrà fare a meno di Roberto Russo e Wilfredo Leon, ancora alle prese con problemi fisici. La vincente di questo match affronterà in finale una tra il Minas e il Suntory Sunbirds.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Perugia-Halfbank, match valido per la prima semifinale del Mondiale per club 2023 di volley maschile, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 12:30!

Foto: LiveMedia/Giuseppe Leva