Sport in tv oggi (mercoledì 6 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 6 dicembre

02.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Halfpipe femminile a Secret Garden, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

04.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile a Secret Garden, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

05.30 BADMINTON (BWF World Tour) – Guwahati Masters (diretta streaming su BWF Tv)

08.30 NUOTO – Europei in vasca corta, batterie (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

09.30 BADMINTON (Europei a squadre) – Italia-Lussemburgo (diretta streaming su Badminton Europe Tv)

11.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Prima prova cronometrata discesa libera femminile a St. Moritz (non è prevista diretta tv/streaming)

12.15 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a Val Thorens, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 PALLANUOTO (Champions League) – Sabadell-Novi Belgrado (diretta streaming sul canale della LEN)

12.30 VOLLEY (Mondiale per Club) – Halkbank Ankara-Suntory Sunbirds (diretta streaming su Volleyball World Tv)

13.00 BEACH VOLLEY – World Tour Finals (diretta streaming su Volleyball World Tv)

13.45 SNOOKER – Shoot-out, primo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Ortigia-Camogli (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 PALLAMANO FEMMINILE (Mondiali) – Due partite: Corea del Sud-Slovenia, Ucraina-Repubblica Ceca (diretta streaming sul canale YouTube di IHF)

16.00 VOLLEY (Mondiale per Club) – Ahmedabad Defenders-Minas (diretta streaming su Volleyball World Tv)

16.15 CALCIO (Serie C) – Lucchese-Juventus Next Gen (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Camogli-Savona (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 NUOTO – Europei in vasca corta, semifinali e finali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Fenerbahce Istanbul-Potsdam (diretta streaming su Euro Volley Tv)

17.30 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – VakifBank Istanbul-Jedinstvo (diretta streaming su Euro Volley Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Mondiali) – Due partite: Francia-Austria, Spagna-Argentina (diretta streaming sul canale YouTube di IHF)

18.00 CALCIO (Serie C) – Olbia-Rimini (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Deutscher Pokal, ottavi di finale) – Bayer Leverkusen-Paderborn (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 PALLANUOTO (Champions League) – Olympiakos-Pro Recco (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 BASKET (Eurocup) – Tre partite: BC Wolves-Paris, Besiktas-Joventut Badalona, Lietkabelis-Buducnost (diretta streaming su DAZN)

18.30 BASKET (Eurocup) – Cedevita Olimpija-Hapoel Tel Aviv (diretta streaming su DAZN)

18.30 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Scandicci-Vasas Budapest (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – Polkowice-Virtus Bologna (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

19.00 BASKET (Europe Cup) – Chemnitz-Varese (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

19.00 PALLANUOTO (Champions League) – Dubrovnik-Dinamo Tbilisi (diretta streaming sul canale della LEN)

19.00 PALLANUOTO (EuroCup) – Telimar-Tourcoing (diretta streaming sul canale della LEN)

19.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Feldi Eboli-Roma (diretta streaming su Futsal Tv)

19.45 SNOOKER – Shoot-out, primo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – Lublin-Schio (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

20.00 BASKET (Eurocup) – Trento-Ulm (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Milano-Mulhouse (diretta streaming su DAZN)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Challenge Cup, ritorno ottavi di finale) – Novara-Olympiakos (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 PALLANUOTO (Champions League) – Brescia-Steaua Bucarest (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Trieste-Posillipo (non è prevista diretta tv/streaming)

20.15 BASKET (Eurolega) – Lione Villeurbanne-Maccabi Tel Aviv (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Premier League inglese) – Quattro partite: Brighton-Brentford, Crystal Palace-Bournemouth, Fulham-Nottingham, Sheffield United-Liverpool (all’interno della diretta gol su Sky Sport Uno, Sky Go, NOW)

20.30 PALLAMANO FEMMINILE (Mondiali) – Due partite: Norvegia-Angola, Olanda-Brasile (diretta streaming sul canale YouTube di IHF)

20.30 BASKET (Eurolega) – Virtus Bologna-Barcellona (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 BASKET (Eurolega) – Due partite: Baskonia-Fenerbahce Istanbul, Valencia-Stella Rossa Belgrado (diretta streaming su DAZN)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Budowlani Lodz-Calcit Kamnik (diretta streaming su Euro Volley Tv)

21.00 CALCIO (Coppa Italia, ottavi di finale) – Fiorentina-Parma (diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity)

21.00 CALCIO (Europa League) – Villareal-Maccabi Haifa (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Marsiglia-Lione (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 BASKET (Eurocup) – Gran Canaria-Aris Salonicco (diretta streaming su DAZN)

21.15 CALCIO (Premier League inglese) – Aston Villa-Manchester City (all’interno della diretta gol su Sky Sport Uno, Sky Go, NOW)

21.15 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester United-Chelsea (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

