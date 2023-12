LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Moritz 2023 in DIRETTA: Sofia Goggia scalpita e ha voglia di gare veloci

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera di St.Moritz, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sulle nevi svizzera comincia la stagione della velocità femminile.

Dopo la cancellazione delle discese di Zermatt-Cervinia e una serie di weekend dedicati alle prove tecniche, finalmente la Coppa del Mondo femminile ritorna in Europa per una tre giorni tutta all’insegna della velocità. Ci sarà solo una discesa (sabato), mentre venerdì e domenica spazio ai due superG.

C’è una super attesa, soprattutto, per Sofia Goggia, che è la grande favorita in discesa libera con la bergamasca che vorrà assolutamente mettersi in mostra già dalle prove e che scalpita per essere protagonista. Chi arriva a St.Moritz al massimo della forma è Federica Brignone, reduce da una pazzesca doppietta in quel di Tremblant e quindi pronta ad un grande risultato anche in Svizzera.

Per Goggia quella di St.Moritz è poi una pista speciale, visto che lo scorso anno ci ha vinto nonostante la frattura della mano. Attenzione anche ad Elena Curtoni, che lo scorso anno ha lottato fino all’ultimo per vincere la coppa di superG e ha vinto proprio lo scorso anno a St.Moritz.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera di St.Moritz, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si comincia alle 11.00. Buon divertimento!

FOTO: FISI/Pentaphoto