Milano-Mulhouse oggi in tv, orario Champions League volley femminile: programma, canale, streaming

Oggi mercoledì 6 dicembre (ore 20.00) si gioca Milano-Mulhouse, incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley femminile. La formazione meneghina scenderà in campo di fronte al proprio per fronteggiare l’abbordabile compagine francese. Le ragazze di coach Marco Gaspari sono reduci dall’impresa firmata contro il VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti, detentore del titolo continentale.

Milano si trova al comando del gruppo A con 3 successi (9 punti), mentre le transalpine hanno raccolto soltanto un punto nei primi tre incontri disputati. Il Vero Volley partirà con tutti i favori del pronostico e punta a muovere un altro passo verso la conquista del primo posto che garantisce l’accesso diretto ai quarti di finale.

Ci potrebbe essere un po’ di turnover tra le fila delle padrone di casa, reduci dal successo al tie-break contro Casalmaggiore in campionato. Attesa soprattutto per l’opposto Paola Egonu, per la schiacciatrice Myriam Sylla, per la palleggiatrice Alessia Orro, per la centrale Dana Rettke.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Mulhouse, incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Mercoledì 6 dicembre

Ore 20.00 Allianz Vero Volley Milano vs Volley Mulhouse Alsace- Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA MILANO-MULHOUSE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo