LIVE Milano-Mulhouse, Champions League volley femminile in DIRETTA: Egonu e compagne ospitano le francesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milano-Mulhouse, incontro della Champions League di volley femminile 2023/2024. Nella quarta giornata del Gruppo A si sfidano la Vero Volley Milano, prima in classifica a punteggio pieno, e Mulhouse, ultima con un solo punto conquistato in tre partite.

Egonu e compagne tornano protagoniste in Europa dopo la straordinaria vittoria per 3-0 ai danni del Vakifbank, campionesse in carica. La formazione milanese è in serie positiva da 8 partite, vinte cedendo in totale 3 set, di cui 2 nell’ultimo confronto con Casalmaggiore. Milano è al momento seconda in Serie A con 25 punti, alle spalle di Conegliano.

Mulhouse è al momento il fanalino di coda del gruppo A della CEV Champions League 2023/2024 con un solo punto conquistato. La formazione francese infatti ha subito due sconfitte per 3-0 contro le più quotate Milano e Vakifbank, prima di cedere al tie-break con Jedinstvo S.P.D.. Inoltre le transalpine sono reduci dalla sconfitta nello scontro diretto in campionato con Vandoeuvre per 3-1.

Nello scontro di andata Milano ha vinto con il punteggio di 25-11, 25-12, 25-22. Il via dell’incontro sarà alle 20.00. La partita sarà visibile in streaming su Dazn. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Milano-Mulhouse, quarto incontro della Champions League di volley femminile 2023/2024, a partire dalle 20.00, con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo