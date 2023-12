LIVE Scandicci-Vasas Budapest, Champions League volley femminile in DIRETTA: impegno alla portata per le toscane

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Scandicci-Vasas Budapest, match valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League di volley femminile.

Scandicci sta salendo di colpi in questa fase della stagione e sta mettendo in mostra tutto il proprio potenziale, la formazione toscana si trova al quarto posto in Campionato, ad un solo punto dalla seconda posizione, mentre in Champions Leageue, grazie al fantastico successo di settimana scorsa contro l’Eczacibasi, è in testa alla Pool B con 3 vittorie e 9 punti. Discorso diverso per il Vasas Budapest che sta dominando il Campionato ungherese, ma che in Champions League è quarto nel gruppo B ed è di fatto già tagliato fuori dai quarti di finale. Solo uno lo scontro diretto tra queste due formazioni, risalente proprio al girone d’andata di quest’anno, in quell’occasione si imposero con un netto 3-0. Scandicci, sulla carta, è nettamente superiore e non dovrebbe avere problemi a portare il match a casa, ragione per cui coach Barmolini potrebbe decidere di far riposare alcune delle big visto il calendario estremamente intricato.

