LIVE Virtus Bologna-Barcellona, Eurolega basket in DIRETTA: serve la partita perfetta contro i catalani, secondi in classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici di OA Sport appassionati di basket Eurolega, ci siamo! Nella giornata numero 12 del massimo campionato europeo di pallacanestro si affrontano Virtus Bologna e Barcellona, e vi racconteremo ogni possesso in Diretta Live.

Bologna on fire in Eurolega in questo primo “quarto” di competizione, in questo momento non solo la squadra di Luca Banchi sarebbe qualificata, ma sarebbe addirittura testa di serie nei playoff. In questa edizione 2023-24, eccezion fatta per il Real Madrid, sembra esserci un grande equilibrio tra le 30 compagini impegnate. Alla Virtus servirà comunque una prestazione di alto livello per contendere il successo finale a quella che, in questo momento, sembra essere la seconda forza del torneo.

Il rooster “senza fine” dei catalani prevede l’ex Nba Tomas Satoranski, ceco, che per anni è militato nei Washington Wizards ma non solo. Il concetto di gioco corale si abbina benissimo alla squadra di coach Grimau, che però dispone anche di individualità di livello altissimo, a cominciare da Alex Abrines, Jabari Parker, Willi Hernangomez, Dario Brizuela e davvero tantissimi altri. Shengelia e compagni dovranno quindi mettere a segno una vera e propria impresa contro un Barcellona sin qui da 9 vittorie e 2 sconfitte.

La Virtus Bologna cercherà di conquistare con l’aiuto della sua Unipol Arena la vittoria numero 8 in Eurolega e di consolidare il 3° posto a partire dalle 8.30. Buon divertimento con la Diretta Live della contesa!

Foto: S. Ponticelli/Ciamillo-Castoria