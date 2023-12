Sport in tv oggi (domenica 3 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 3 dicembre: in programma la Coppa del Mondo di ciclocross, la Serie A1 di volley femminile, la SuperLega di volley, la Serie A di basket, la Serie A1 di basket femminile, e molto altro ancora.

Per gli sport invernali sono in programma gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo, combinata nordica, salto con gli sci, sci freestyle, biathlon, snowboard e speed skating, di Coppa del Mondo junior per short track e speed skating e di IBU Cup per il biathlon.

Si concluderà ad Oestersund, in Svezia, la prima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon: sarà il giorno degli inseguimenti, con la 10 km femminile che scatterà alle ore 14.00 e la 12.5 km maschile che partirà alle ore 16.00.

Il fine settimana riservato alle gare tecniche della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino si concluderà oggi, domenica 3 dicembre, con il gigante femminile (1a manche alle ore 17.00, seconda manche alle ore 20.15) in programma a Tremblant (Canada), con otto azzurre iscritte.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 3 dicembre

08.15 Atletica, maratona di Valencia – Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Eurosport 2 HD, Sky Go, Now, eurosport.it, discovery+

08.30 Short track, Coppa del Mondo junior Leeuwarden: seconda giornata – YouTube ShorttrackOnLine

09.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Lillehammer: NH HS100 maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

09.30 Speed skating, Coppa del Mondo junior Collalbo: seconda giornata – Nessuna copertura tv/streaming

09.50 Sci di fondo, Coppa del Mondo Gallivare: staffetta 4×7.5 km femminile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

10.00 Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville: donne junior – Nessuna copertura tv/streaming

10.30 Snowboard, Coppa del Mondo Les Deux Alpes: cross maschile/femminile, qualificazioni – Nessuna copertura tv/streaming

10.40 Speed skating, Coppa del Mondo Stavanger: terza giornata – 14.30 eurosport.it, discovery+, YouTube Skating ISU

11.00 Biathlon, IBU Cup Kontiolahti: staffetta mista – Eurovision Sports Live

11.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Lillehammer: Gundersen 10 km maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

11.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer: qualificazioni HS140 femminile – Nessuna copertura tv/streaming

12.00 Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville: uomini junior – Nessuna copertura tv/streaming

12.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo Gallivare: staffetta 4×7.5 km maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

12.00 Basket, Serie A: Sassari-Milano – DAZN, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

12.30 Calcio, Serie A: Lecce-Bologna – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, Now

12.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer: HS140 femminile – eurosport.it, discovery+

12.45 Snowboard, Coppa del Mondo Les Deux Alpes: cross maschile/femminile – Rai Play 3, eurosport.it, discovery+

13.45 Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville: donne élite – Rai Sport HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

14.00 Rugby, Serie A élite: Rangers Rugby Vicenza v FEMI-CZ Rovigo – DAZN

14.00 Biathlon, IBU Cup Kontiolahti: staffetta single mixed – Eurovision Sports Live

14.00 Biathlon, Coppa del Mondo Oestersund: 10 km inseguimento femminile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, Eurovision Sports Live

14.30 Rugby, Serie A élite: Mogliano Rugby Veneto v Petrarca Rugby – DAZN

14.30 Rugby femminile , Serie A élite: Valsugana Rugby Padova v CUS Milano – DAZN

15.00 Basket femminile, Serie A1: Virtus Bologna-Venezia – LBF TV

15.00 Calcio, Serie A: Fiorentina-Salernitana – DAZN, ZONA DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Udinese-Verona – DAZN, ZONA DAZN 2

15.10 Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville: uomini élite – Rai Sport HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

15.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer: qualificazioni HS140 maschile – eurosport.it, discovery+

15.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Ruka: aerials maschile/femminile – eurosport.it, discovery+

16.00 Biathlon, Coppa del Mondo Oestersund: 12.5 km inseguimento maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, Eurovision Sports Live

17.00 Volley femminile, Serie A1: Milano-Casalmaggiore – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Bergamo-Trentino – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Chieri-Busto Arsizio – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Vallefoglia-Firenze – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Roma-Cuneo – VBTV

17.00 Basket femminile, Serie A1: Ragusa-Schio – LBF TV

17.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Tremblant: 1a manche gigante femminile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

17.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer: HS140 maschile – eurosport.it, discovery+

17.00 Basket, Serie A: Scafati-Brescia – DAZN

17.30 Basket, Serie A: Treviso-Brindisi – DAZN

18.00 Basket femminile, Serie A1: Faenza-Sesto San Giovanni – LBF TV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Battipaglia-Campobasso – LBF TV

18.00 Basket femminile, Serie A1: San Martino di Lupari-Roma – LBF TV

18.00 Calcio, Serie A: Sassuolo-Roma – DAZN, ZONA DAZN

18.00 Volley, SuperLega: Padova-Catania – VBTV

18.00 Volley, SuperLega: Civitanova-Trentino – VBTV

18.15 Basket, Serie A: Trentino-Venezia – DAZN, DMAX, eurosport.it, discovery+

18.45 Sci alpino, Coppa del Mondo Beaver Creek: super G maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

19.00 Basket, Serie A: Varese-Cremona – DAZN

19.30 Volley femminile, Serie A1: Novara-Conegliano – Sky Sport Uno, Sky Go, Now, VBTV

20.00 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Tortona – DAZN

20.15 Sci alpino, Coppa del Mondo Tremblant: 2a manche gigante femminile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

20.30 Volley, SuperLega: Piacenza-Verona – Rai Play 3, VBTV, dalle 21.15 (dopo sci alpino) Rai Sport HD

20.45 Calcio, Serie A: Napoli-Inter – DAZN, ZONA DAZN

