LIVE Novara-Conegliano, A1 volley femminile in DIRETTA: scontro diretto d’alta classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Novara-Conegliano, match valido per la decima giornata della Seria A di volley femminile 2023-2024. La massima serie italiana è ormai entrata nel vivo e oggi al PalaIgor avremo modo di assistere ad una grande classica del nostro Campionato, match già decisivo per decidere la vetta della classifica e gli accoppiamenti in vista della Coppa Italia.

Le Zanzare hanno avuto un avvio di stagione al di sopra delle aspettative e probabilmente, senza il brutto infortunio di Anne Buijs, i risultati sarebbero potuti essere addirittura migliori. Le ragazze di Bernardi occupano la seconda posizione in classifica con 8 successi, 1 sconfitta e 24 punti totali. Cammino perfetto fino a questo momento per le Pantere che, tra Supercoppa Italia, Champions League e Campionato, non hanno ancora perso un match e in Serie A sono prime con 9 successi e 27 punti totali. Quello odierno è quindi a tutti gli effetti uno scontro diretto per la leadership della classifica, Chirichella e compagne con un successo da 3 punti andrebbero ad eguagliare la formazione di Wolosz, mentre in caso di sconfitta rischierebbero di scivolare addirittura al quarto posto in caso di successi di Milano e Scandicci. Per tanti anni questa sfida ha rappresentato quanto di meglio il nostro Campionato potesse offrire, negli ultimi 12 mesi si sono invece affrontate “solo” 5 volte e in tutte le occasioni ad imporsi è stata Conegliano, che ha vinto 20 degli ultimi 21 scontri diretti.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Novara-Conegliano, match valido per la decima giornata della Serie A1 di volley femminile 2023-2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 19:30!

Foto: LiveMedia/Duilio Della Libera