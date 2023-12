Snowboard: Lucia Dalmasso sfiora l’impresa a Cortina! Secondo posto alle spalle di Hofmeister

Capolavoro di Lucia Dalmasso sulle nevi di casa di Cortina d’Ampezzo. Nel PGS serale di Coppa del Mondo di snowboard al femminile eccellente prova dell’azzurra che chiude al secondo posto, sfiorando addirittura il successo.

Per l’atleta classe 1997 solamente 16 centesimi a dividerla dalla vittoria conquistata dalla teutonica Ramona Theresia Hofmeister, che trova il bis dopo Carezza e si lancia sempre più in vetta alla graduatoria generale. Secondo podio della carriera per l’azzurra dopo il secondo posto agguantato nella passata stagione in Canada a Blue Mountain, una crescita costante in gigante che la vede ormai costantemente tra le migliori al mondo.

Terza piazza per l’austriaca Sabine Schoeffmann che si è imposta nella Small Final sulla ceca Zuzana Maderova.

Per quanto riguarda le altre azzurre, eliminata ai quarti di finale Jasmin Coratti, comunque al miglior risultato in carriera, fuori invece agli ottavi Elisa Caffont.

Foto: FISI/Pentaphoto