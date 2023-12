Snowboardcross: Alessandro Haemmerle vince a Cervinia al fotofinish, male gli azzurri

Un anno dopo, sempre a Cervinia, torna alla vittoria Alessandro Haemmerle. Questa volta è il fotofinish a premiare il fenomeno austriaco che trova il successo numero sedici della carriera nella Coppa del Mondo di snowboardcross.

Come successo tra le donne, rocambolesca la Big Final: rimonta vincente per Haemmerle che è riuscito a battere di un soffio l’australiano Adam Lambert ed il canadese Eliot Grondin, vincitore della tappa di apertura a Les Deux Alpes. Quarto lo statunitense Cody Winters, quinto il francese Leo Le Bles Jacques.

Haemmerle con questo successo riesce ad agguantare anche la vetta nella classifica di Coppa, di un soffio proprio davanti a Grondin.

In casa azzurra ci si aspettava sicuramente qualcosa in più. Omar Visintin è stato il migliore, ma non ha superato lo scoglio dei quarti di finale. Eliminati invece agli ottavi di finale Luca Abbati, Michele Godino, Tommaso Leoni e Lorenzo Sommariva.

