Snowboard, Lucia Dalmasso: “Davvero contenta del podio in slalom, perché mi trovo meglio in gigante”

Lucia Dalmasso continua a crescere e agguanta una preziosa seconda posizione nello slalom parallelo di Davos, valevole come terzo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard alpino. Dopo il quinto posto di Carezza ed il secondo di Cortina nei due giganti inaugurali della stagione, la veneta si dimostra dunque molto competitiva anche in PSL centrando il primo podio della carriera tra le porte strette.

Complessivamente si tratta della quarta top3 individuale nel circuito maggiore per la 26enne bellunese, che deve però rimandare ulteriormente l’appuntamento con la vittoria. Quest’oggi Dalmasso, quinta in qualificazione, ha battuto nell’ordine la tedesca Hochreiter, la ceca Maderova e la padrona di casa svizzera Zogg per poi cedere alla teutonica Ramona Hofmeister nel remake della Big Final di Cortina.

La rider azzurra classe 1997 consolida il suo secondo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo a -95 da Hofmeister, leader a punteggio pieno con tre successi in altrettanti eventi disputati. Dalmasso è seconda anche in entrambe le graduatorie di specialità (slalom e gigante) sempre alle spalle della fuoriclasse tedesca.

“Sono davvero tanto contenta di essere salita sul podio anche in slalom. Ci credevo ma non tantissimo se proprio devo essere onesta, visto che mi trovo meglio in gigante. Nel giro di una settimana ho fatto due finali contro Ramona Hofmeister: la prossima volta devo riuscire a batterla“, ha dichiarato la falcadina dopo la gara ai microfoni della FISI.

Foto: Lapresse

