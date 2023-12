Snowboard, Edwin Coratti balza in testa alla Coppa del Mondo di parallelo. Anche Bormolini e Bagozza in corsa

Italia in grande spolvero anche a Davos nel primo slalom parallelo della stagione per la Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard alpino, valevole come ultimo appuntamento in vista della pausa per le feste natalizie. Dopo i brillati risultati ottenuti nei giganti inaugurali di Carezza e Cortina, il movimento azzurro ha tenuto alta l’asticella anche in PSL dimostrandosi estremamente competitivo in entrambe le specialità.

Complice il passo falso odierno dell’austriaco Benjamin Karl (18°, eliminato in qualificazione), il Bel Paese è balzato in testa alla classifica generale assoluta con Edwin Coratti. Il 32enne altoatesino, oggi terzo battendo l’americano Cody Winters nella Small Final, diventa dunque il nuovo leader della Coppa del Mondo di parallelo a quota 185 punti in tre gare.

Coratti vanta un margine di 12 punti su Karl, mentre a seguire troviamo nella graduatoria altri due rider italiani: Maurizio Bormolini è infatti terzo a -16 e Daniele Bagozza quarto a -55 dalla testa. Attenzione poi allo sloveno Zan Kosir e al veterano austriaco Andreas Prommegger, rispettivamente quinto e sesto a 64 e 67 punti dalla vetta.

La squadra maschile tricolore piazza addirittura cinque rappresentanti nella top10, con l’eterno Roland Fischnaller settimo a -75 e Aaron March decimo a -91 dal pettorale giallo. Distacchi ancora limitati e corsa alla Sfera di Cristallo che si preannuncia vibrante da qui all’ultimo atto di Berchtesgaden, previsto il 16 marzo.

Foto: Lapresse

